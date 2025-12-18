BULOVA（ブローバ）が音叉時計の名作「アキュトロン」を復活させ、新モデル「アキュトロン チューニングフォーク スペースビュー 314」として発売します。

音叉時計とは？

そもそも音叉時計とは何かというと、楽器のチューニングなどに使われる音叉を時計の制御に転用したもの。電磁コイルを電池で駆動させて、音叉を高振動させることでムーヴメントを制御します。

1960年代初頭に、当時のブローバに在籍していたエンジニアのマックス・ヘッツェル氏が開発し、それがアキュトロンとして製品化されていました。音叉時計は日差2秒と、機械式時計よりもはるかに正確だったため、一時期はオメガ、IWC、シチズンなども製造していました。

アキュトロンはNASAの宇宙飛行にも採用されるほど信頼度が高い時計だったのですが、1970年ごろにクォーツムーヴメントが開発されたことで影が薄くなり、音叉時計はやがて市場から姿を消しました。中古市場で探すマニアックな時計ファンも少なからずいるのですが、パーツの入手難から修理がままならないのが実情です。

新たにムーヴメントを開発

アキュトロンはその後も何度か復刻されているのですが、今回の復刻はかなり気合が入っていて、10年の開発期間を経て新たな音叉ムーヴメントを開発しています。スイープ運針（秒針が1秒ごとにカチカチ動くのではなく、ぬめっと流れるように動く）を実現するため、音叉の振動を動力へ変えるインデックス車は、LIGA工法（微細構造物形成技術）を取り入れ、3.6mmに400歯という精密さを実現。そのダイナミックな動きは文字盤から視認できます。

スペースエイジ風の電子基板のようなデザインも健在。音叉時計独特のブーンというハム音（360Hzの#F）も楽しめます。

モデルは3タイプで、ステンレススチールケースモデルはブラックベルトとブラウンベルトの2種類が用意されており、価格は各99万円。チタンケースモデルは102万3000円となっています。

昨今の時計相場を反映した高めの価格設定ですが、希少性と機構の特殊さを考えると納得です。発売日は来年1月下旬で、CITIZEN FLAGSHIP STORE TOKYO、CITIZEN FLAGSHIP STORE OSAKA、ブローバ公式オンラインストアの限定発売となります。

