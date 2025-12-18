¡Ö¸µµ¤¤¬¤Ê¤¤¡ÄÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡×°¦¸¤Ë´¤¯¤·¿´ÎÅÆâ²ÊÄÌ¤¦¾®Ìø¥ë¥ß»Òà¤Þ¤À¤Þ¤ÀÎÞ¤¬½Ð¤ëá¶á±Æ¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤â¡Ö²æËý¤·¤Ê¤¤¤Çµã¤¤¤Æ¡×
»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¤Ç¶õ¤ò¸«¤Ä¤á¡Ä
¡¡²Î¼ê¤Î¾®Ìø¥ë¥ß»Ò(73)¡áÊ¡²¬»Ô½Ð¿È¡á¤¬Ë´¤°¦¸¤¤È¤Î¼«¼ç¥È¥ì»Ñ¤òÈäÏª¡£¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥ë¥ë¤¿¤ó¤È¥Þ¥Þ¤¬²á¤´¤·¤¿ °¦¤ÎÁã¤Î¼¡¤Ë Â¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿ ¥Ü¥¤¥È¥ì¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¤ÈAmeba¥Ö¥í¥°¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢7·î¤ËË´¤¯¤·¤¿°¦¸¤¥ë¥ë¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Åº¤¨¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢°¦¸¤¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥°¤ò¤½¤Ð¤ËÃÖ¤¡¢°ìÅÀ¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¾®Ìø¤Î»Ñ¤¬¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°¦¸¤¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¤Þ¤ÀÎÞ¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¾®Ìø¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¤º¤Ã¤È¥ë¥ë¤¿¤ó¤ÈÆó¿Í²ÈÂ²¤À¤Ã¤¿¤«¤éÆÍÁ³µï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¿È¤â¿´¤âÉÂ¤ß¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¥ë¥ß¤Á¤ã¤ó²¿¤À¤«¸µµ¤¤¬¤Ê¤¤ ¥Á¥ç¥Ã¥È¿´ÇÛ Âç¾æÉ×¤«¤Ê¤¡¡©¡×¡Ö²æËý¤·¤Ê¤¤¤Çµã¤¤¤ÆÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¾®Ìø¤Ï°¦¸¤¥í¥¹¤Î¤¿¤á¡¢ÅÙ¡¹¿´ÎÅÆâ²Ê¤ØÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥Ö¥í¥°¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£