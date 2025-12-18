アデコ株式会社は、この度、全国のX・Y・Z世代の就業者2,050人（X世代750人、Y世代800人、Z世代500人）を対象に、「静かな退職」(*1)と「理想の上司」に関する調査を実施し、結果を発表した。その内容を一部抜粋して紹介する。(*2)。

*1：本調査では、「静かな退職」を「仕事への熱意や意欲はないが、必要最低限の業務はこなしている」状態と定義し調査を実施した。



*2：本調査では、各年齢において男女25人ずつ、合計50人をサンプルとして抽出し、集計している。



*3：18歳と19歳の回答者がいないため、本調査におけるZ世代の回答者は20歳から28歳となっている。

X・Y・Z世代の就業者の約7割が、「静かな退職」の状態。Z世代は7割以上

全国のX・Y・Z世代の就業者2,050人（X世代750人、Y世代850人、Z世代500人）に対し、「『仕事への熱意や意欲はないが、必要最低限の業務はこなしている』という状態が、自身にあてはまっていますか？」と質問したところ、全体の67.7%（1,387人）が、「あてはまっている」と回答した。（「非常にあてはまっている」22.6%、「どちらかと言えばあてはまっている」45.0%）。

今回の調査の対象となったX・Y・Zの3世代の就業者のうち、約7割が、「静かな退職」状態にあることがわかった。

世代別に見ると、「仕事への熱意や意欲はないが、必要最低限の業務はこなしている」状態だと回答した就業者がもっとも多かったのはZ世代で、7割以上となる71.4%が、「静かな退職」状態にあった。

仕事への熱意や意欲を持てない理由は「給与・報酬が低い」

現在の勤務先で「静かな退職」状態にあるX・Y・Z世代の就業者1,387人に対し、「仕事への熱意や意欲を持てない理由は何ですか？」と質問したところ、もっとも多く挙げられた理由は、「給与・報酬が低い」（35.2%）であった。

「静かな退職」状態にある就業者の8割以上が、現在の勤務先での仕事を続ける考え

現在の勤務先で「静かな退職」状態にあるX・Y・Z世代の就業者1,387人に対し、退職・転職に対する考えを質問したところ、29.3%が「退職したいが、転職活動はしていない」、51.3%が「当面の間、退職することは考えていない」と回答し、「静かな退職」状態にある就業者の8割以上となる80.5%（1,117人）が、現在の勤務先での仕事を続ける考えであることがわかった。

続いて、「静かな退職」状態にあるものの、現在の勤務先での仕事を続ける考えを持っていたX・Y・Z世代の就業者1,117人に対し、「現在の勤務先での仕事を続ける理由は何ですか？」と質問したところ、もっとも多く挙げられた理由は、「次の仕事を見つけるのが難しそうだから」（30.3%）であった。

X・Y・Z世代の就業者の4割以上が「上司に本音を話せていない」。「理想の上司」に求めることは「話しかけやすさ」

全国のX・Y・Z世代の就業者2,050人に対し、「あなたは、上司に本音を話せていますか？」と質問したところ、4割以上となる41.4%が、「話せていない」と回答した（「まったく話せていない」11.5%、「どちらかと言えば話せていない」29.9%）。

また「上司には本音を話したくない」と回答した就業者も、13.7%と、1割以上存在した。

続いて、「あなたが『理想の上司』に求めることは何ですか？」と質問したところ、求めることとしてもっとも多く挙げられたのは「話しかけやすい」（16.8%）であった。

「話しかけやすい」は、Z世代とY世代でもっとも求めることのトップになった。一方、X世代では、「公平・公正である」がトップであった。

【理想の上司】男性の就業者は「イチロー」、女性の就業者は「天海祐希」

全国のX・Y・Z世代の就業者2,050人に対し、「実在の著名人や有名人で、あなたが考える『理想の上司』にもっとも近い方を1人挙げてください（存命・故人は問いません）」と質問したところ、男性が選ぶ「理想の上司」は「イチロー」、女性が選ぶ「理想の上司」は「天海祐希」であった。イチローさんと天海祐希さんは、男女ともにすべての世代の雇用者が「理想の上司」のトップに選んだ。

調査概要 ■調査対象：日本全国の勤続1年以上の会社員および公務員・団体職員

■サンプル数：20代～50代の男女2,050人（各年齢男女25人ずつ）

■調査方法：インターネット調査

■実施時期：2025年6月27日～30日

■調査実施会社：楽天インサイト株式会社

※本調査の回答結果はすべて小数点第2位を四捨五入して算出したパーセント表示を行っているため、数値の合計が100%にならない場合があります

【「理想の上司」に「イチロー」を選んだ理由（自由回答）】 厳しい面もあるが、相談した際のフォローが的確そうだから（X世代・男性） 何かを追求する力がすごい。冷静にみんなを観察し、公平に評価してくれそう（X世代・男性） 誠実で誰に対しても公平に接してくれそうだから（Y世代・男性） 芯があり、真っすぐで真面目な人間だと感じるため（Y世代・男性） 困っている課題について、最後まで寄り添って一緒に考えてくれそう（Z世代・男性） 仕事ができて感情の起伏が少ない。論理的に噛み砕いて話をしてくれるので指示が理解しやすそう（Z世代・男性） 【「理想の上司」に「天海祐希」を選んだ理由（自由回答）】 話しやすく、こちらのことを理解してもらえそうだから（X世代・女性） 厳しそうだが、きちんと良いところも悪いところ見て、公平に評価してくれそう（X世代・女性） 人によって態度を変えることがなさそうで、誰にでも自分の意見を言えそう（Y世代・女性） 自分の考えをしっかり持って、行動に移すことができる方のように感じるため（Y世代・女性） 自分の軸もあるし、面倒を見てくれそう（Z世代・女性） 決断力があり、かつ傾聴力があるイメージ（Z世代・女性）

