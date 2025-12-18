「割烹 本山サカナ」は、地下鉄「本山駅」5番出口からすぐの場所にある魚専門の割烹料理店です。旬の魚を生かした焼き魚や煮魚、揚げ物、魚しゃぶをはじめ、自然栽培の野菜を使った四季折々の料理が楽しめます。



鮮魚は、ノドグロやガスエビ、ホタルイカなど、金沢から直送されるものが中心。魚の旨みを引き立てる醤油には、同じく金沢から取り寄せた「大野醤油」を使用しています。



また、多くの料理で使われる塩は、海藻の旨味成分を豊富に含んだ瀬戸内の「花藻塩（はなもしお）」。魚本来の味わいを際立たせています。





カニ料理は季節に応じて全国から仕入れ、ズワイガニや毛ガニ、ワタリガニ、漁期限定の香箱ガニまで、年間を通して楽しめます。なかでも、甲羅を使った名物「香箱盛り」は、身を贅沢に味わえる一品です。もう一つの名物が、鮮魚を花藻塩で熟成させた「お造り盛り合わせ」。来店客の9割以上が注文する人気メニューです。おすすめの「特製いか塩辛」は、ゲソもエンペラも丸ごと使用し、花藻塩と肝で和えた、上品で奥深い味わいに仕上がっています。ドリンクは魚料理との相性を重視したラインナップ。日本酒は定番のほか、ほとんどが限定品で、名古屋ではなかなか味わえない金沢の地酒が入荷することもあります。訪れるたびに新しい一杯と出会えるのも魅力です。店で仕込む「天然フグの骨酒」は、ファンの多いオリジナルメニュー。さらに、魚料理に特化したクラフトビールも開発中で、2026年の登場を予定しています。ランチタイムには、季節の魚を使った魚膳や、熟成お造り盛り合わせ膳を提供。予約優先ですが、当日に空きがあれば案内も可能です。店内はカウンター席、テーブル席、個室を備え、最大24名まで利用できる席もあり、接待などの利用にも対応しています。＜昼メニュー※入荷次第で変わります＞【割烹本山サカナ膳】（1980円）【海鮮松花堂御膳】【熟成お造り盛り合わせ膳】（各2980円）【海鮮桶盛りひつまぶし膳】（2580円）など＜夜メニュー※入荷次第で変わります＞【サカナの大福】【海老と椎茸のシウマイ】（各1個480円）【花藻塩じめ熟成お造り盛り合わせ】（1人前1850円）【特製いか塩辛】（880円）【たいかぶと煮付け】（1380円）【のどぐろ花藻塩焼き】（2980円）【石川県産ずわいがにの香箱盛り】（3800円）【秋鮭と白舞茸の土鍋ごはん】（3800円）など※2025年9月25日時点の情報です