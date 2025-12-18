たまご価格の高騰を受け、味の素は家庭用マヨネーズを値上げすると発表しました。おととしの“エッグショック”以来、3年ぶりです。

たまご高騰で味の素がマヨネーズ値上げ 来年4月から最大10% エッグショック以来の値上げ

味の素が値上げするのは、家庭用商品「ピュアセレクト マヨネーズ」など6品目です。

来年4月1日の納品分から、最大10%引き上げます。

マヨネーズの主原料であるたまご価格が高騰しているほか、人件費や物流費などの上昇も要因だということです。

主力のマヨネーズ商品の値上げは、鳥インフルエンザの影響でたまご価格が高騰したおととしの“エッグショック”以来、3年ぶりです。

味の素は、「企業努力の範囲内でコストアップを吸収することが困難」とコメントしています。

たまご価格をめぐっては、農水省が発表した今月8日から10日時点の全国平均小売価格が1パック308円と、調査開始以降、最高値を更新しました。

去年秋から今年初めにかけ発生が相次いだ鳥インフルエンザでたまごの供給量が減少。いまだ回復の途上で、クリスマスケーキなど冬の需要が増えているのが要因です。