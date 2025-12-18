2年ぶり2度目の最多勝を手にしたDeNA・東克樹投手（30）が19日、横浜市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、9000万円増の年俸3億円（金額は推定）でサインした。

今季は14勝8敗、防御率2・19でチームを4年連続Aクラスとなる2位へとけん引。「金額（年俸）は3億円と大台に乗ったので、評価して頂いたなと思いました。好不調のあるシーズンだったが、それを見せないようにチームに勝ちをもたらすようにやってこれた。不調の中でどうやればを考えて、それを復調させる引き出しを増やせたシーズンだった。夏場に暑い中でチームにどう貢献できるかが先発の役割。ここ3年は、役割を果たせている」と振り返った。

また、「3年続けて結果を果たすことをテーマとしていたので、それをクリアできた達成感が自分にある。また一からスタート」とし、来年に向け「監督も代わり新体制でやる中で、リーグ優勝が一番の目標。あとは若手の底上げ。会見で先輩方も言っているが、やはり若手がもっとどん欲に野球がやりたいと一日一日を過ごすことが大事だと思う。戦力は強い。その中で大事なのは若手の成長だと思う」と力を込めた。