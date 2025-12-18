鹿児島空港の駐車場の混雑解消へ向けた検討会の中間報告がまとまり、来年度から繁忙期に駐車料金を値上げすることや、立体駐車場化が必要なことが示されました。

(記者)「平日なのに満車の表示もある」

鹿児島空港にはおよそ1600台分の駐車スペースがありますが、週末や連休を中心に満車の状態が続いています。

中間報告は国や県の担当者らでつくる検討会できょう18日、示されました。

検討会は冒頭以外、非公開であり、国の需要予測を参考に現在の駐車スペースに加えて700台以上を収容できる立体駐車場が必要なことが報告されたということです。

国は立体駐車場の整備に向けて今年10月から場所の選定などの調査を進めていて、来年2月末に最終報告を取りまとめる予定です。

また、来年度の初めをめどに、繁忙期の駐車料金を値上げする予定で、値上げ幅は今後、検討していくということです。一方、通常期の駐車料金は据え置く方針を決めました。

(国土交通省大阪航空局 比嘉直哉 空港管理課長)「(Q.値上げ混雑緩和の効果は?)料金上げれば(混雑緩和の)効果はあるが、利用者にとってはマイナス、バランスを取りながらになる」

国は今年度内に最終報告を取りまとめたいとしています。

