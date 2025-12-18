クリスマスはコレ！レンチンで簡単『カラフルミートローフ』子どもが喜ぶひき肉ごちそう

クリスマスに何か特別なメニューを用意したい。そんなとき、ごちそう感満載のミートローフはいかが？

ひき肉でお財布にやさしく、レンチンなら思いのほか気軽。色とりどりのパプリカやいんげんが加わることで、食卓がぱっと華やぎます。 ゆで卵はうずらに置きかえれば下準備もらくちん。断面のかわいらしさも相まって、特別な日のテーブルを盛り上げてくれますよ♪

『カラフルミートローフ』のレシピ

材料（2〜3人分）

〈肉だね〉

合いびき肉……300g

玉ねぎのみじん切り……1/2個分（約100g）

赤パプリカ……1/3個分（約50g）

さやいんげん……4本（約50g）

卵……1個

パン粉……1/2カップ

牛乳……1/4カップ

片栗粉……大さじ1

塩……小さじ1/2

こしょう……少々

うずらの卵の水煮……10個

〈オーロラソース〉

にんにくのすりおろし……少々

牛乳……大さじ2

トマトケチャップ……大さじ2

マヨネーズ……大さじ3

作り方

（1）材料の下ごしらえをする

パプリカはへたと種を取り、1cm四方に切る。いんげんはへたを取り、ふんわりとラップで包んで、電子レンジ（600W）で1分加熱する。粗熱が取れたら幅1cmに切る。ポリ袋に肉だねの材料を入れ、ひき肉の触感がなめらかになるまでよくもみ混ぜる。オーロラソースの材料は混ぜる。

（2）成形し、加熱する

直径約26cmの耐熱皿に幅30×長さ50cmほどのラップを敷き、（1）の肉だねの1/2量をのせて8×18×高さ3cmほどの長方形に整える。うずらの卵を2列に並べてのせ、残りの肉だねを重ねてかまぼこ形に整える。

ラップでくるみ、電子レンジで10分加熱する。取り出し、ラップでくるんだままさます（脂が出ていたら拭き取る）。食べやすく切り分けて器に盛り、オーロラソースをかけていただく。

POINT

肉だねを重ねる際は、うずらに密着するようにギュッと肉を押しつけるとはがれにくくなります。

断面の彩りが美しい、クリスマスカラーの一品。かわいさはもちろん、味も抜群。食卓に楽しい時間が流れますように♪

しらいのりこ（ごはん同盟）シライノリコ 教えてくれたのは… 料理家 料理研究家。夫であるシライジュンイチとともに活動する炊飯系フードユニット「ごはん同盟」の調理担当。ご飯のおいしさを世に広めるべく、米料理やご飯に合うおかずのレシピを発信している。雑誌やテレビ、イベントなどで幅広く活躍中。 詳細はこちら

（『オレンジページ』2025年12月17日号より）