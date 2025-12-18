創立50年を迎えた鹿児島市の武岡小学校できょう18日、児童が考えたメニューが給食に登場しました。

(レポーター)「教室はいい香りが広がっている。きょうのメニューは自分で作るハンバーガー。子どもたちは思いおもいに作ってほおばっている」

錦江湾でとれたきびなごに、錦江湾の波をイメージした玉ねぎのソース。その名も「きんこうわんバーガー」です。

鹿児島市の武岡小学校が今年、創立50年を迎えたことから、児童がオリジナル給食を考える企画が持ち上がりました。

およそ260の応募から2年生の田頭秀隆くんが考えたハンバーガーが大賞に選ばれ、18日の給食に登場しました。

（「きんこうわんバーガー」考案2年 田頭秀隆くん）「お父さんと一緒に考えたが、半分は自分で考えた。ゆっくり味わって、おいしいと思いながら食べてほしい」

「魚とチーズが入っていておいしい」

「(きびなごが)やわらかくておいしい」

「(Q.友達が考えたメニューはどう?)うれしかった」

アイデアたっぷりの給食。子どもたちはおいしそうにほおばっていました。

