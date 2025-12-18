全日本フィギュアスケート選手権大会に向け18日、前日練習で鍵山優真選手が意気込みを語りました。

2026年のミラノ・コルティナ五輪へ3枠を争う男子シングルス。鍵山選手は「ファイナルが終わってからしっかり練習してきたので、調子はいいところを維持できている。そこをしっかり自信として今日調整出来ました」とコメントしました。

グランプリファイナルでは「100パーセントの出来では無かった」と語っていたものの、ショートプログラムでは自己ベストで首位、フリーでは4回転ジャンプを3本入れ、合計302.41点で2位となりました。「ファイナルのときにいいパフォーマンスが出来たので、同じパフォーマンスを目指していきたい。ただファイナルもまだ伸びしろがある演技だったので自分にほどよく期待をかけながらやっていきたい。自分に足りないのは自信や強気の姿勢なので、自分自身を超えるためにも出来れば笑顔で試合を迎えたい」と力を込めました。

今大会に向けて「フリーは構成を少し変えましてコンビネーションジャンプを後半に2つに変更しました。点数をあげるためにもいい意味で自分を追い込んで、1点でも多く自己ベストに近づいて追い越していく。オリンピックの一枠目を必ず勝ち取りたいのでそこに向けて全力でやりたい」と意気込みました。