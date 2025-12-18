コンバースジャパン株式会社は12月18日、ブランドアンバサダーを務める富樫勇樹（千葉ジェッツ）がシグネチャーモデル「CONS UNAVERAGE MID」1st Editionを着用した最新ビジュアルを公開。併せて富樫がプロデュースする“UNAVERAGE”のアパレルライン「UNAVERAGE LABEL」の発売も発表された。

富樫が開発に深く関わったシグネチャーモデル「CONS UNAVERAGE MID」は、12月1日より一部取り扱い店舗で先行予約を開始。同26日に発売を控える最新モデルとなっている。







また、今回新たに誕生した「UNAVERAGE LABEL」では富樫が掲げる“UNAVERAGE”の世界観を随所に落とし込み、シンプルでありながらも、細部までこだわり抜いたアイテムを展開する。その第1弾としてCONVERSEとの取り組みが実現。日常でも快適に、かつスポーティに着用できるジャケット、フーディー、パンツのラインナップで、12月18日から抽選販売の受付が開始する。

【画像】富樫勇樹シグネチャーモデル・プロデュースアパレルの詳細

■「CONS UNAVERAGE MID」







商品名：CONS UNAVERAGE MID（コンズ アンアベレージ MID）



商品価格：2万2000円（税込）



商品カラー展開（商品番号）：ブラック/レッド/シルバー（33500520）



サイズ展開：25.0センチ～29.0センチ、30.0センチ、31.0センチ



発売日：12月26日（金）

■富樫勇樹選手プロデュースのアパレルライン「UNAVERAGE LABEL」





■商品ラインナップ







商品名：CV UA SWEAT JACKET U



商品価格：2万2000円（税込）



商品カラー展開：黒、杢グレー



サイズ展開：XS、S、M、L





商品名：CV UA SWEAT HOODIE U



商品価格：1万9250円（税込）



商品カラー展開：黒、杢グレー



サイズ展開：XS、S、M、L





商品名：CV UA SWEAT PANTS U



商品価格：1万6500円（税込）



商品カラー展開：黒、杢グレー



サイズ展開：XS、S、M、L