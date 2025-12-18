東京株式（大引け）＝５１０円安と反落、半導体関連売られ一時４万９０００円下回る 東京株式（大引け）＝５１０円安と反落、半導体関連売られ一時４万９０００円下回る

１８日の東京株式市場はＡＩや半導体関連株への売り圧力が顕在化した。日経平均の下げ幅は一時８６０円を超え、４万９０００円を下回る場面があった。



大引けの日経平均株価は前営業日比５１０円７８銭安の４万９００１円５０銭と反落。プライム市場の売買高概算は２０億９３４２万株、売買代金概算は５兆１０９２億円。値上がり銘柄数は１０５１、対して値下がり銘柄数は５０３、変わらずは５５銘柄だった。



米オラクル＜ORCL＞のＡＩデータセンター建設計画を巡り、一部投資会社が出資交渉から撤退すると伝わったことを受け、前日の米国市場でＡＩ半導体関連株が軒並み安となった。投資家のリスク許容度が下向くなかで、東京市場においても半導体関連株に売り圧力が高まり、日経平均を押し下げた。一方、内需系の中小型株を中心に物色する姿勢もみられ、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は下落しながらも、規模別指数の中型株と小型株は上昇して終えた。プライム市場の値上がり銘柄数は全体の６５％を占めた。日経平均の下げが一服した後は先物への買い戻しの動きもあり、終値はかろうじて４万９０００円台を維持した。国内では日銀の金融政策決定会合が開かれており、１９日には結果が発表されるほか、同日引け後に植田和男総裁の記者会見が控えている。０．２５％の利上げの決定をすでに市場は織り込んでいるものの、植田総裁の会見での発言内容を見極めたいとのムードが次第に強まり、後場は個別株物色が中心の展開となった。



個別では、ソフトバンクグループ<9984.T>やフジクラ<5803.T>、アドバンテスト<6857.T>が売られ、レーザーテック<6920.T>やディスコ<6146.T>が軟調。アサヒグループホールディングス<2502.T>と川崎重工業<7012.T>が下値を探り、古野電気<6814.T>や日立製作所<6501.T>が株価水準を切り下げたほか、ホンダ<7267.T>が冴えない展開。サンリオ<8136.T>や第一三共<4568.T>、日本製鋼所<5631.T>が値を下げ、ＫＬａｂ<3656.T>と芝浦メカトロニクス<6590.T>が大幅安となった。



半面、キオクシアホールディングス<285A.T>やリクルートホールディングス<6098.T>が頑強。上場２日目のＳＢＩ新生銀行<8303.T>が値を飛ばし、東京電力ホールディングス<9501.T>がしっかり。京成電鉄<9009.T>やＳＨＩＦＴ<3697.T>が上値追いの展開となったほか、オイシックス・ラ・大地<3182.T>やラクスル<4384.T>が急伸。石油資源開発<1662.T>と鎌倉新書<6184.T>が後場に上げ幅を急拡大した。



出所：MINKABU PRESS