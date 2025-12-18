ShokzはPOPUPイベント「Hear Wear ～音をまとうファッショントレンド～ with Shokz」を実施した。

今回実施されたイベントは、Shokzブランドとオープンイヤー型イヤホン『OpenDots ONE』について、ファッションの観点から紹介したものだ。『OpenDots ONE』は、耳を塞がないオープンイヤーとイヤーカフ型を組み合わせたイヤホン。

イベントには元AKB48でタレントの板野友美が登壇し、使用感やファッションへの取り入れ方を紹介した。ファッション性については、「アクセサリーのイヤカフのように着けられるデザインで、ファッション性が高い」とコメントした。

実用面では、ライブで使うイヤモニが外れやすいといった悩みを挙げ、「OpenDots ONEはイヤカフ型なので、さまざまな耳の形にフィットする点がお気に入りだ」とコメント。

カラーバリエーションについて、ピンクは「もともとピンクが好きで、小物をピンクで揃えることが多いので、新色のピンクはとてもうれしい」、グレーは「グレーはどんなカラーの服にも合わせやすく、これからの季節に活躍するニットやコートと合わせることで、ガーリーになりすぎず女性らしさを演出できる」と、カラーに合わせた提案をしている『OpenDots ONE』は27,880円（税込）で、現在販売中。