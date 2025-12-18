ＪＲＣが２６年２月期利益予想及び配当予想を上方修正 ＪＲＣが２６年２月期利益予想及び配当予想を上方修正

リンクをコピーする みんなの感想は？

ＪＲＣ<6224.T>がこの日の取引終了後、２６年２月期の連結業績予想について、営業利益を１７億２８００万円から１８億３０００万円（前期比３２．８％増）へ、純利益を１１億４７００万円から１２億２０００万円（同１３．２％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を１４円から１５円へ引き上げ年間配当予想を２９円（前期実績２６円）とした。



売上高は、環境プラント事業で定期的に受注する基幹改良工事が狭間の年度になったため、１３６億６３００万円から１３４億５０００万円（同２１．６％増）へ下方修正した。ただ、主力のコンベヤ事業において前期にグループ化した高橋汽罐工業で利益率の高い大型案件が多かったことや、ロボットＳＩ事業でコストコントロールにより案件収益率が向上していることが寄与する。



出所：MINKABU PRESS