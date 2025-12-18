ワイヤレスマイクロカメラキット

銀一株式会社は、RODEの「ワイヤレスマイクロカメラキット」を12月23日（火）に発売する。価格は2万9,700円。オンラインショップで予約を受け付けている。

銀一が取り扱う「ワイヤレスマイクロ」の小型無線マイクは、USB Type-CもしくはLightning接続の受信機のみ付属したキットが2万2,000円で売られている。本キットはこのうちUSB Type-Cのキットにカメラ向けの受信機を追加したセットとなる。

USB Type-Cコネクタ搭載のスマホ用受信機と、コールドシューを備えたカメラ用受信機の2つを同梱している。このうちカメラ用受信機は背面に有機ELモニターを搭載しており、現在の設定やバッテリー残量を確認できる。

送信機の背面にクリップを装備。クリップだけでは取り付けにくい場所に設置できるマグネットアタッチメントのほか、風切音を軽減するファーウインドシールドも2つ付属している。

入力ゲインを自動調整する「ゲインアシスト機能」も利用可能。

1度の充電で最大7時間の使用が可能。チャージングケースを用いた充電も合わせて最大約21時間駆動できるとしている。

iPhone用アプリ「RØDE Capture」を用いることで、iPhoneと送信機をBluetoothで直接接続することも可能（Androidは非対応）。

マイク指向性：無指向性 周波数特性：20Hz～20kHz 最大入力音圧：135dB SPL 等価雑音レベル：21dBA S/N比：73dB 伝送距離：約100m ビット深度：24bit サンプルレート：48kHz 送受信周波数：2.4GHz バッテリ駆動時間：7時間（単体） 充電時間：約2時間（チャージングケース使用時） 外形寸法/重量（送信機）：17×20×40mm/12g（マグネットアタッチメント装着時18g） 外形寸法/重量（カメラ用受信機）：28×45×17mm/19.3g 外形寸法/重量（スマートフォン用受信機）：9×24×44mm/6g