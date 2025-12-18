

日経平均株価

始値 49058.31

高値 49169.79

安値 48643.78

大引け 49001.50(前日比 -510.78 、 -1.03％ )



売買高 20億9342万株 (東証プライム概算)

売買代金 5兆1092億円 (東証プライム概算)



-----------------------------------------------------------------



■本日のポイント



１．日経平均は反落、米AI関連株の下落が波及

２．一時800円超安も下げ渋る

３．中小型株堅調で4万9000円割れ回避

４．値上がり銘柄は全体の65％

５．日銀会合控え次第に様子見強まる



■東京市場概況



前日の米国市場では、NYダウは前日比228ドル安と4日続落した。オラクル の下落が重荷になり人工知能(AI)関連株を中心に売りが優勢となった。



東京市場では、AIや半導体関連株への売り圧力が顕在化した。日経平均株価の下げ幅は一時860円を超え、4万9000円を下回る場面があった。



米オラクルのAIデータセンター建設計画を巡り、一部投資会社が出資交渉から撤退すると伝わったことを受け、前日の米国市場でAI半導体関連株が軒並み安となった。投資家のリスク許容度が下向くなかで、東京市場においても半導体関連株に売り圧力が高まり、日経平均を押し下げた。一方、内需系の中小型株を中心に物色する姿勢もみられ、東証株価指数(TOPIX）は下落しながらも、規模別指数の中型株と小型株は上昇して終えた。プライム市場の値上がり銘柄数は全体の65％を占めた。日経平均の下げが一服した後は先物への買い戻しの動きもあり、終値はかろうじて4万9000円台を維持した。国内では日銀の金融政策決定会合が開かれており、19日には結果が発表されるほか、同日引け後に植田和男総裁の記者会見が控えている。0.25％の利上げの決定をすでに市場は織り込んでいるものの、植田総裁の会見での発言内容を見極めたいとのムードが次第に強まり、後場は個別株物色が中心の展開となった。



個別では、ソフトバンクグループ<9984>やフジクラ<5803>、アドバンテスト<6857>が売られ、レーザーテック<6920>やディスコ<6146>が軟調。アサヒグループホールディングス<2502>と川崎重工業<7012>が下値を探り、古野電気<6814>や日立製作所<6501>が株価水準を切り下げたほか、ホンダ<7267>が冴えない展開。サンリオ<8136>や第一三共<4568>、日本製鋼所<5631>が値を下げ、ＫＬａｂ<3656>と芝浦メカトロニクス<6590>が大幅安となった。



半面、キオクシアホールディングス<285A>やリクルートホールディングス<6098>が頑強。上場2日目のＳＢＩ新生銀行<8303>が値を飛ばし、東京電力ホールディングス<9501>がしっかり。京成電鉄<9009>やＳＨＩＦＴ<3697>が上値追いの展開となったほか、オイシックス・ラ・大地<3182>やラクスル<4384>が急伸。石油資源開発<1662>と鎌倉新書<6184>が後場に上げ幅を急拡大した。



日経平均へのプラス寄与度上位5銘柄はリクルート <6098>、ベイカレント <6532>、コナミＧ <9766>、ＫＤＤＩ <9433>、テルモ <4543>。5銘柄の指数押し上げ効果は合計で約55円。

日経平均へのマイナス寄与度上位5銘柄はアドテスト <6857>、ＳＢＧ <9984>、東エレク <8035>、ファナック <6954>、ファストリ <9983>。5銘柄の指数押し下げ効果は合計で約452円。



東証33業種のうち上昇は19業種。上昇率の上位5業種は(1)パルプ・紙、(2)水産・農林業、(3)空運業、(4)サービス業、(5)電気・ガス。一方、下落率の上位5業種は(1)非鉄金属、(2)電気機器、(3)機械、(4)その他製品、(5)銀行業。



■個別材料株



△ＰＲＩＳＭバ <206A> [東証Ｇ]

米タラス・バイオサイエンスと共同研究契約を締結。

△オイシックス <3182> [東証Ｐ]

米運用会社が10％保有し大株主に浮上。

△協立情報通信 <3670> [東証Ｓ]

今期利益・配当予想を上方修正。

△アドソル日進 <3837> [東証Ｐ]

記念配当5円実施方針を好感。

△オンコリス <4588> [東証Ｇ]

「OBP-301」で富士フイルム傘下と品質契約。

△エン <4849> [東証Ｐ]

カカクコム <2371> に採用支援事業を譲渡。

△エレメンツ <5246> [東証Ｇ]

グループ会社がスマホでのパスポートＩＣチップ読取技術開発。

△フェローテック <6890> [東証Ｓ]

香港オアシスによる8.5％保有が判明。

△ＴＯＲＩＣＯ <7138> [東証Ｇ]

第三者割当増資と暗号資産事業の新展開を材料視。

△バイセル <7685> [東証Ｇ]

11月月次は引き続き高い伸びを維持。



▼Ａバランス <3856> [東証Ｓ]

第三者委員会の調査結果報告書を公表。

▼川重 <7012> [東証Ｐ]

潜水艦エンジンデータ改ざんで防衛省が指名停止処分の方向で調整。





東証プライムの値上がり率上位10傑は(1)ＭＤＶ <3902>、(2)石油資源 <1662>、(3)ＳＢＩ新生銀 <8303>、(4)ラクスル <4384>、(5)ＮＳグループ <471A>、(6)鎌倉新書 <6184>、(7)オイシックス <3182>、(8)リンクユーＧ <4446>、(9)オープンドア <3926>、(10)ＳＨＩＦＴ <3697>。

値下がり率上位10傑は(1)ＫＬａｂ <3656>、(2)芝浦 <6590>、(3)日製鋼 <5631>、(4)Ａクリエイト <8798>、(5)アサヒ <2502>、(6)古野電 <6814>、(7)トーメンデバ <2737>、(8)山一電機 <6941>、(9)川重 <7012>、(10)イビデン <4062>。



【大引け】



日経平均は前日比510.78円(1.03％)安の4万9001.50円。ＴＯＰＩＸは前日比12.50(0.37％)安の3356.89。出来高は概算で20億9342万株。東証プライムの値上がり銘柄数は1051、値下がり銘柄数は503となった。東証グロース250指数は645.58ポイント(2.22ポイント安)。



［2025年12月18日］





