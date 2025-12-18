　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


57653.09　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
54928.50　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
53606.66　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
52987.44　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
52225.74　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
51446.42　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
51046.37　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
50667.10　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
50436.09　　均衡表転換線(週足)
50222.84　　均衡表雲上限(日足)
49887.78　　25日移動平均線
49885.74　　均衡表転換線(日足)
49841.76　　6日移動平均線
49787.10　　均衡表基準線(日足)
49560.22　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
49108.46　　ボリンジャー:-1σ(25日)
49105.31　　13週移動平均線

49001.50　　★日経平均株価18日終値

48329.14　　ボリンジャー:-2σ(25日)
47965.80　　75日移動平均線
47549.82　　ボリンジャー:-3σ(25日)
47236.02　　均衡表雲下限(日足)
47164.25　　ボリンジャー:-1σ(13週)
45513.79　　26週移動平均線
45331.60　　均衡表基準線(週足)
45223.18　　ボリンジャー:-2σ(13週)
43282.12　　ボリンジャー:-3σ(13週)
41924.01　　200日移動平均線
41467.36　　ボリンジャー:-1σ(26週)
37420.93　　ボリンジャー:-2σ(26週)
36789.96　　均衡表雲上限(週足)
36609.76　　均衡表雲下限(週足)
33374.49　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　13.00(前日20.43)
ST.Slow(9日)　　25.50(前日40.82)

ST.Fast(13週)　 70.68(前日72.65)
ST.Slow(13週)　 73.58(前日74.24)

［2025年12月18日］

株探ニュース