

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





57653.09 ボリンジャー:＋3σ(26週)

54928.50 ボリンジャー:＋3σ(13週)

53606.66 ボリンジャー:＋2σ(26週)

52987.44 ボリンジャー:＋2σ(13週)

52225.74 ボリンジャー:＋3σ(25日)

51446.42 ボリンジャー:＋2σ(25日)

51046.37 ボリンジャー:＋1σ(13週)

50667.10 ボリンジャー:＋1σ(25日)

50436.09 均衡表転換線(週足)

50222.84 均衡表雲上限(日足)

49887.78 25日移動平均線

49885.74 均衡表転換線(日足)

49841.76 6日移動平均線

49787.10 均衡表基準線(日足)

49560.22 ボリンジャー:＋1σ(26週)

49108.46 ボリンジャー:-1σ(25日)

49105.31 13週移動平均線



49001.50 ★日経平均株価18日終値



48329.14 ボリンジャー:-2σ(25日)

47965.80 75日移動平均線

47549.82 ボリンジャー:-3σ(25日)

47236.02 均衡表雲下限(日足)

47164.25 ボリンジャー:-1σ(13週)

45513.79 26週移動平均線

45331.60 均衡表基準線(週足)

45223.18 ボリンジャー:-2σ(13週)

43282.12 ボリンジャー:-3σ(13週)

41924.01 200日移動平均線

41467.36 ボリンジャー:-1σ(26週)

37420.93 ボリンジャー:-2σ(26週)

36789.96 均衡表雲上限(週足)

36609.76 均衡表雲下限(週足)

33374.49 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 13.00(前日20.43)

ST.Slow(9日) 25.50(前日40.82)



ST.Fast(13週) 70.68(前日72.65)

ST.Slow(13週) 73.58(前日74.24)



［2025年12月18日］



株探ニュース

