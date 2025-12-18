　12月18日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2938銘柄。東証終値比で上昇は1621銘柄、下落は1233銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが130銘柄、値下がりは92銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は105円高と買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の18日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8566>　リコーリース　　　 6730　 +950（ +16.4%）
2位 <3671>　ソフトＭＡＸ　　　　380　　+48（ +14.5%）
3位 <6177>　アップバンク　　　　140　　+16（ +12.9%）
4位 <7777>　３ＤＭ　　　　　　357.5　+37.5（ +11.7%）
5位 <9640>　セゾンテク　　　　 2394　 +183（　+8.3%）
6位 <7186>　横浜ＦＧ　　　　　 1376 +100.5（　+7.9%）
7位 <4446>　リンクユーＧ　　 1164.9　+83.9（　+7.8%）
8位 <8918>　ランド　　　　　　　9.6　 +0.6（　+6.7%）
9位 <7776>　セルシード　　　　250.2　+13.2（　+5.6%）
10位 <2743>　ピクセル　　　　　　8.4　 +0.4（　+5.0%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5817>　ＪＭＡＣＳ　　　　　639　 -207（ -24.5%）
2位 <6753>　シャープ　　　　　674.5　-97.6（ -12.6%）
3位 <6173>　アクアライン　　　　210　　-11（　-5.0%）
4位 <9466>　アイドマＭＣ　　　　219　　-10（　-4.4%）
5位 <3686>　ＤＬＥ　　　　　　　133　　 -6（　-4.3%）
6位 <7709>　クボテック　　　　179.9　 -7.1（　-3.8%）
7位 <4479>　マクアケ　　　　　　870　　-34（　-3.8%）
8位 <4395>　アクリート　　　 1452.9　-45.1（　-3.0%）
9位 <6731>　ピクセラ　　　　　　 33　　 -1（　-2.9%）
10位 <8107>　キムラタン　　　　 30.1　 -0.9（　-2.9%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7186>　横浜ＦＧ　　　　　 1376 +100.5（　+7.9%）
2位 <7261>　マツダ　　　　　　 1183　+20.5（　+1.8%）
3位 <6103>　オークマ　　　　　 3467　　+27（　+0.8%）
4位 <4005>　住友化　　　　　　　439　 +3.0（　+0.7%）
5位 <9531>　東ガス　　　　　　 6393　　+37（　+0.6%）
6位 <8316>　三井住友ＦＧ　　　 4940　　+28（　+0.6%）
7位 <4568>　第一三共　　　　　 3360　+19.0（　+0.6%）
8位 <3697>　ＳＨＩＦＴ　　　　　965　 +5.0（　+0.5%）
9位 <7741>　ＨＯＹＡ　　　　23755.5 +120.5（　+0.5%）
10位 <5711>　三菱マ　　　　　 3327.6　+15.6（　+0.5%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6753>　シャープ　　　　　674.5　-97.6（ -12.6%）
2位 <7012>　川重　　　　　　　10925　 -105（　-1.0%）
3位 <2413>　エムスリー　　　　 2070　-18.5（　-0.9%）
4位 <9104>　商船三井　　　　　 4500　　-23（　-0.5%）
5位 <7752>　リコー　　　　　 1349.4　 -6.6（　-0.5%）
6位 <3092>　ＺＯＺＯ　　　　 1349.8　 -5.7（　-0.4%）
7位 <6302>　住友重　　　　　 4138.1　-16.9（　-0.4%）
8位 <6504>　富士電機　　　　11105.5　-44.5（　-0.4%）
9位 <6532>　ベイカレント　　 6717.1　-26.9（　-0.4%）
10位 <6305>　日立建機　　　　 4591.1　-17.9（　-0.4%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

