[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1621銘柄・下落1233銘柄（東証終値比）
12月18日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2938銘柄。東証終値比で上昇は1621銘柄、下落は1233銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが130銘柄、値下がりは92銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は105円高と買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の18日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8566> リコーリース 6730 +950（ +16.4%）
2位 <3671> ソフトＭＡＸ 380 +48（ +14.5%）
3位 <6177> アップバンク 140 +16（ +12.9%）
4位 <7777> ３ＤＭ 357.5 +37.5（ +11.7%）
5位 <9640> セゾンテク 2394 +183（ +8.3%）
6位 <7186> 横浜ＦＧ 1376 +100.5（ +7.9%）
7位 <4446> リンクユーＧ 1164.9 +83.9（ +7.8%）
8位 <8918> ランド 9.6 +0.6（ +6.7%）
9位 <7776> セルシード 250.2 +13.2（ +5.6%）
10位 <2743> ピクセル 8.4 +0.4（ +5.0%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5817> ＪＭＡＣＳ 639 -207（ -24.5%）
2位 <6753> シャープ 674.5 -97.6（ -12.6%）
3位 <6173> アクアライン 210 -11（ -5.0%）
4位 <9466> アイドマＭＣ 219 -10（ -4.4%）
5位 <3686> ＤＬＥ 133 -6（ -4.3%）
6位 <7709> クボテック 179.9 -7.1（ -3.8%）
7位 <4479> マクアケ 870 -34（ -3.8%）
8位 <4395> アクリート 1452.9 -45.1（ -3.0%）
9位 <6731> ピクセラ 33 -1（ -2.9%）
10位 <8107> キムラタン 30.1 -0.9（ -2.9%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7186> 横浜ＦＧ 1376 +100.5（ +7.9%）
2位 <7261> マツダ 1183 +20.5（ +1.8%）
3位 <6103> オークマ 3467 +27（ +0.8%）
4位 <4005> 住友化 439 +3.0（ +0.7%）
5位 <9531> 東ガス 6393 +37（ +0.6%）
6位 <8316> 三井住友ＦＧ 4940 +28（ +0.6%）
7位 <4568> 第一三共 3360 +19.0（ +0.6%）
8位 <3697> ＳＨＩＦＴ 965 +5.0（ +0.5%）
9位 <7741> ＨＯＹＡ 23755.5 +120.5（ +0.5%）
10位 <5711> 三菱マ 3327.6 +15.6（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6753> シャープ 674.5 -97.6（ -12.6%）
2位 <7012> 川重 10925 -105（ -1.0%）
3位 <2413> エムスリー 2070 -18.5（ -0.9%）
4位 <9104> 商船三井 4500 -23（ -0.5%）
5位 <7752> リコー 1349.4 -6.6（ -0.5%）
6位 <3092> ＺＯＺＯ 1349.8 -5.7（ -0.4%）
7位 <6302> 住友重 4138.1 -16.9（ -0.4%）
8位 <6504> 富士電機 11105.5 -44.5（ -0.4%）
9位 <6532> ベイカレント 6717.1 -26.9（ -0.4%）
10位 <6305> 日立建機 4591.1 -17.9（ -0.4%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の18日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8566> リコーリース 6730 +950（ +16.4%）
2位 <3671> ソフトＭＡＸ 380 +48（ +14.5%）
3位 <6177> アップバンク 140 +16（ +12.9%）
4位 <7777> ３ＤＭ 357.5 +37.5（ +11.7%）
5位 <9640> セゾンテク 2394 +183（ +8.3%）
6位 <7186> 横浜ＦＧ 1376 +100.5（ +7.9%）
7位 <4446> リンクユーＧ 1164.9 +83.9（ +7.8%）
8位 <8918> ランド 9.6 +0.6（ +6.7%）
9位 <7776> セルシード 250.2 +13.2（ +5.6%）
10位 <2743> ピクセル 8.4 +0.4（ +5.0%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5817> ＪＭＡＣＳ 639 -207（ -24.5%）
2位 <6753> シャープ 674.5 -97.6（ -12.6%）
3位 <6173> アクアライン 210 -11（ -5.0%）
4位 <9466> アイドマＭＣ 219 -10（ -4.4%）
5位 <3686> ＤＬＥ 133 -6（ -4.3%）
6位 <7709> クボテック 179.9 -7.1（ -3.8%）
7位 <4479> マクアケ 870 -34（ -3.8%）
8位 <4395> アクリート 1452.9 -45.1（ -3.0%）
9位 <6731> ピクセラ 33 -1（ -2.9%）
10位 <8107> キムラタン 30.1 -0.9（ -2.9%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7186> 横浜ＦＧ 1376 +100.5（ +7.9%）
2位 <7261> マツダ 1183 +20.5（ +1.8%）
3位 <6103> オークマ 3467 +27（ +0.8%）
4位 <4005> 住友化 439 +3.0（ +0.7%）
5位 <9531> 東ガス 6393 +37（ +0.6%）
6位 <8316> 三井住友ＦＧ 4940 +28（ +0.6%）
7位 <4568> 第一三共 3360 +19.0（ +0.6%）
8位 <3697> ＳＨＩＦＴ 965 +5.0（ +0.5%）
9位 <7741> ＨＯＹＡ 23755.5 +120.5（ +0.5%）
10位 <5711> 三菱マ 3327.6 +15.6（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6753> シャープ 674.5 -97.6（ -12.6%）
2位 <7012> 川重 10925 -105（ -1.0%）
3位 <2413> エムスリー 2070 -18.5（ -0.9%）
4位 <9104> 商船三井 4500 -23（ -0.5%）
5位 <7752> リコー 1349.4 -6.6（ -0.5%）
6位 <3092> ＺＯＺＯ 1349.8 -5.7（ -0.4%）
7位 <6302> 住友重 4138.1 -16.9（ -0.4%）
8位 <6504> 富士電機 11105.5 -44.5（ -0.4%）
9位 <6532> ベイカレント 6717.1 -26.9（ -0.4%）
10位 <6305> 日立建機 4591.1 -17.9（ -0.4%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース