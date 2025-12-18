¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡ÛµÜ¾ëÂçÌï¤¬2¡¦2²¯±ß¤Ç·ÀÌó¡¡Ëå¡¦ÌïÀ¸¤ÏMLBÄ©Àï¤òÇ®Ë¾¡ÖÂçÃ«¤µ¤óvs¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡×
¡¡¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¤ÎµÜ¾ëÂçÌïÅê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬£±£¸Æü¤ËÂçºå»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»ÜÀß¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¤ËÎ×¤ß¡¢£²²¯±ß¤«¤é£²£°£°£°Ëü±ßÁý¤ÎÇ¯Êð£²²¯£²£°£°£°Ëü±ß¡Ê¿äÄê¡Ë¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¾¡¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÅêµå¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÍèÇ¯¤Ï¤Þ¤¿¤·¤Ã¤«¤êÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡½¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ê¡¢¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ï£²Ç¯Ï¢Â³¤Î³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢£²£³»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ£·¾¡£³ÇÔ¡£¹øÄË¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤ÎËÉ¸æÎ¨£²¡¦£³£¹¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡Íè½Õ£×£Â£Ã¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¶á¤¤¾Íè¤Î£Í£Ì£ÂÄ©Àï¤Î±½¤âÀä¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢º£¤Î¤È¤³¤íÆ¬¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÍ¥¾¡¤À¤±¡£¤½¤ó¤ÊµÜ¾ë¤Ë½÷Í¥³èÆ°¤ò¤¹¤ëËå¡¦ÌïÀ¸¡Ê£±£¹¡Ë¤¬à¥Ï¥Ã¥Ñá¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¡Ö¹â¶¶¾°À®¤Î£È£É£Ó£Á¤Á¤ã¤ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÌïÀ¸¤Ï¡¢·»¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Ë¸ÀµÚ¤·¡Ö¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¡Ë¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¿ÈÄ¹¤â¤½¤³¤Þ¤Ç¹â¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡Ê»³ËÜ¡ËÍ³¿¤µ¤ó¤È°ì½ï¤¯¤é¤¤¡£Í³¿¤µ¤ó¤¬±¦¤Ç¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤¬º¸¡£àÍ³¿¤µ¤ó£Ö£Ó¤ª·»¤Á¤ã¤óáàÂçÃ«æÆÊ¿¤µ¤ó£Ö£Ó¤ª·»¤Á¤ã¤óá¤Æ¤¤¤¦»Ñ¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤¿¡£
¡¡²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ê¡¢°ìÈÖ¤Î±þ±çÂâÄ¹¤Ï¡Ö¿ÈÄ¹¤Î¹â¤¤¿Í¤È¤«¤ò¤É¤¦¤¤¤¦µå¤ÇÂÇ¤Á¼è¤ë¤Î¤«¡¢¥¯¥í¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤È¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤¬»÷¹ç¤¦¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊÌ¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£Ëå¤È¤·¤Æ¤Ï¼ä¤·¤¤¤±¤ÉàµÜ¾ëÅê¼êá¤È¤·¤Æ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤É¤Ã¤Á¤ÎÁªÂò¤Ç¤âÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï·è¤á¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£