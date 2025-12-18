ジャスティン・ビーバー、妻・ヘイリーとの寿司作りデート公開「上裸で握ってるの斬新」「本格的ですごい」と反響
【モデルプレス＝2025/12/18】カナダ出身歌手ジャスティン・ビーバー（Justin Bieber）が12月17日、自身のInstagramを更新。妻で米モデルのヘイリー・ビーバー（Hailey Bieber／ヘイリー・ボールドウィン）とともに寿司を握る様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】31歳世界的歌手「本格的ですごい」タトゥーみっしり全裸姿で寿司握る様子
ジャスティンは「Sushi cheffin date night」と投稿し、妻ヘイリーと寿司作りデートを楽しむリール動画を投稿。キッチンで職人に手ほどきを受けながら、魚を切り分けるところから寿司を握って食べるまで、2人で楽しんでいる様子を披露している。
この投稿には「素敵な時間」「上裸で握ってるの斬新」「仲の良さが伝わる」「理想の夫婦」「本格的ですごい」「2人の空気感がいい」「最高のデート」などの反響が寄せられている。
ジャスティンとヘイリーは2018年7月に婚約を公表。同年9月13日に結婚し、2024年には第1子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】31歳世界的歌手「本格的ですごい」タトゥーみっしり全裸姿で寿司握る様子
◆ジャスティン・ビーバー、妻と寿司作りデート
ジャスティンは「Sushi cheffin date night」と投稿し、妻ヘイリーと寿司作りデートを楽しむリール動画を投稿。キッチンで職人に手ほどきを受けながら、魚を切り分けるところから寿司を握って食べるまで、2人で楽しんでいる様子を披露している。
◆ジャスティン・ビーバーの投稿に反響
この投稿には「素敵な時間」「上裸で握ってるの斬新」「仲の良さが伝わる」「理想の夫婦」「本格的ですごい」「2人の空気感がいい」「最高のデート」などの反響が寄せられている。
ジャスティンとヘイリーは2018年7月に婚約を公表。同年9月13日に結婚し、2024年には第1子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】