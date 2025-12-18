BTS・RM、運転免許証公開「めちゃくちゃイケメン」「この写りはさすが」と反響
【モデルプレス＝2025/12/18】BTS（ビーティーエス）のRM（アールエム）が、12月18日までに自身のInstagramを更新。運転免許証の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】BTSメンバー「ビジュ最強」イケメンすぎる免許証写真公開
12月16日に実施されたWeverseのライブ配信にて運転免許の取得を報告していたRM。今回の投稿では、自撮りやクリスマスツリーの写真などとともに、自身の運転免許証の写真を投公開。凛々しい表情で正面を向いた顔写真に、涙のような加工を施している。
この投稿に、ファンからは「免許取得おめでとう！」「めちゃくちゃイケメン」「この写りはさすがです」「ビジュ最強」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
◆RM、運転免許証公開
◆RMの投稿に反響
