ゆりにゃ、ビキニ姿で究極美ボディ披露「AIと見間違うほど美しい」「腹筋バキバキ」と驚き＆絶賛の声
【モデルプレス＝2025/12/18】TikTokクリエイター・YouTuberのゆりにゃが、12月18日までに自身のInstagramを更新。ビキニ姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】26歳美女「AIと見間違うほど」腹筋バキバキのビキニ姿
ゆりにゃは、プールサイドで撮影したビキニ姿の写真を投稿。華奢な肩や腕、美しい脚に加え、綺麗に割れた腹筋が際立つショットを披露した。
この投稿に、ファンからは「AIと見間違うほど美しい」「めちゃくちゃ引き締まってる」「腹筋バキバキ」「ギャップがすごい」「神スタイル」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
