【モデルプレス＝2025/12/18】TikTokクリエイター・YouTuberのゆりにゃが、12月18日までに自身のInstagramを更新。ビキニ姿を公開し、話題を呼んでいる。

【写真】26歳美女「AIと見間違うほど」腹筋バキバキのビキニ姿

◆ゆりにゃ、美腹筋輝くビキニ姿披露


ゆりにゃは、プールサイドで撮影したビキニ姿の写真を投稿。華奢な肩や腕、美しい脚に加え、綺麗に割れた腹筋が際立つショットを披露した。

◆ゆりにゃの投稿に「AIと見間違うほど美しい」と反響


この投稿に、ファンからは「AIと見間違うほど美しい」「めちゃくちゃ引き締まってる」「腹筋バキバキ」「ギャップがすごい」「神スタイル」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】