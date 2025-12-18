「不適切な身体接触」をめぐる論争の後、資格停止処分を受けた三陟市（サムチョクシ）陸上チームのキム・ワンギ（58）監督が、上級機関である江原道（カンウォンド）体育会に再審を申請した。18日、江原道体育会によると、キム監督は17日夜、弁護士を通じて電子メールで再審請求書を提出した。

キム監督の再審申請を受け、江原道体育会は60日以内にスポーツ公正委員会を開き、関連する決定を下す予定だ。体育会の関係者は「再審期間に旧正月の連休が含まれているため、旧正月前に結論が出るだろう」と話した。

これに先立ち、今月10日、三陟市体育会はスポーツ公正委員会を開き、職務怠慢、職権乱用、人権侵害、ハラスメントの責任を問い、キム・ワンギ陸上チーム監督に資格停止1年6カ月の処分を議決した。三陟市庁所属の女子選手4人が、キム監督による人権侵害などを理由に申し立てを行った後に下された決定だ。

キム監督はこの日、電話取材に対して「三陟市体育会スポーツ公正委員会の審議に出席し、人権侵害などについて十分に説明したが、私の意見は受け入れられず、選手たちの主張だけが認められた。不当で悔しいと思い、江原道体育会に異議を申し立てた」とし、「問題となった点について、より詳しく説明し、汚名を晴らしたい」と語った。

キム監督をめぐる論争と資格停止の決定は、先月23日に開かれた仁川（インチョン）国際マラソンで、女子の部1位でゴールしたイ・スミン選手を支える過程に端を発する。キム監督はゴール後、タオルをかけてやろうとイ選手を強く抱き寄せたが、この過程が「不適切な身体接触」として問題視された。当時、イ選手がキム監督を強く振り払う場面がそのまま放送され、論争は拡大した。

大会後、所属選手4人は三陟市に申立書を提出した。これまで大会出場や練習の過程で、キム監督が選手たちに暴言などの人権侵害を行ったという内容などが記されていた。暴言の内容としては、「こんなやり方で運動していたら再契約できないかもしれない」といった発言があったと伝えられている。ただし、論争の発端となった「性的暴行」「不適切な身体接触」などは、申立内容には含まれていなかった。

この日、三陟市は所属の陸上チーム選手4人と再契約することを決めたと明らかにした。一方で、キム監督については資格停止処分のため、再契約はできないと付け加えた。

キム監督は、黄永祚（ファン・ヨンジョ、55）、李鳳柱（イ・ボンジュ、55）とともに、1990年代の韓国マラソン黄金期を牽引（けんいん）したマラソンランナーの一人だ。1990年から4年間で韓国記録を3度更新し、「記録製造機」と呼ばれた。自己最高記録は2時間8分34秒で、歴代5位に相当する。