組み合わせて作れる「ジュビリーバッジ」！東京ディズニーシー25周年”スパークリング・ジュビリー”スペシャルグッズ

2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシー。

東京ディズニーシー25周年アニバーサリーイベント“スパークリング・ジュビリー”を開催！

自身で好きなパーツを選び、組み合わせてオリジナルの「ジュビリーバッジ」へ仕上げることができるキーアイテム「ジュビリーバッジ」を紹介していきます。

東京ディズニーシー25周年”スパークリング・ジュビリー”ジュビリーバッジ」

販売開始日：2026年4月8日（水）

販売店舗：東京ディズニーシー「エンポーリオ」

※一部パーク内店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります（状況によっては、予告なく延長・変更する場合があります）

詳しくは東京ディズニーリゾート®・オフィシャルウェブサイトをご確認ください

東京ディズニーシー25周年のキーアイテム「ジュビリーバッジ」が登場！

身に着けて、25周年の東京ディズニーシーをお祝いできるグッズです。

自身で好きなパーツを選び、組み合わせてオリジナルの「ジュビリーバッジ」へ仕上げることができます。

バッジにリボン、チャーム、ストラップを組み合わせて、カスタマイズすることができます。

ジュビリーバッジ（4種類）

ジュビリーバッジ＆リボン

価格：1,600円

バッジとリボンがセットになっています。

ジュビリーバッジ ミッキーモチーフ

価格：1,000円

ミッキーモチーフとアクアスフィアのようなデザインがおしゃれなジュビリーバッジ。

ジュビリーバッジ コンパス

価格：1,000円

コンパスをモチーフにしたジュビリーバッジ。

ジュビリーバッジ クリスタル

価格：1,000円

キラキラ輝くクリスタルがおしゃれなジュビリーバッジ。

リボン（11種類）

価格：各800円

選んだジュビリーバッジに、好きなリボンを組み合わせることができます。

チャーム（12種類）

各700円

バッジにチャームをつけて、カスタマイズすることができます。

キャラクターやカチューシャ、バルーンなど全12種類。

ストラップ（2種類）

バッジにストラップをつけて、カスタマイズすることができます。

ストラップ リボン

価格：600円

様々なモチーフが描かれたリボン風ストラップ。

ストラップ チェーン

価格：600円

ミッキーモチーフがおしゃれなチェーンストラップ。

組み合わせて自分だけのアイテムを作れる「ジュビリーバッジ」！

東京ディズニーシー25周年”スパークリング・ジュビリー”スペシャルグッズの紹介でした。

