“編み物の腕前が話題”の木村カエラ、手編みのニット帽を披露「天才」「編み物の達人ですね」
歌手の木村カエラ（41）が17日、自身のインスタグラムを更新。手作りのニット帽を公開した。
【写真】「編み物の達人ですね」木村カエラが披露した手編みのニット帽
木村は10月に「一つ編み物完成したよ」と、手編みのバブーシュカを紹介。それから編み物にハマっているようで、インスタではたびたび、手作りの作品を紹介している。
この日は、「@guita_rei ちゃんデビュー10周年 今月12月21日blue noteで行われるLIVEのRHでした」と報告し、シンガーソングライター・Reiとの2ショットをアップ。「お祝いにベビーフェイスなレイちゃんに被って欲しい、ニット帽を編んだ」と明かし、カラフルな糸で作られた木村手作りのニット帽と、それをかぶったReiの姿を披露した。
木村はReiについて「あーかわゆい。こんなベビーちゃんみたいなのにキュートなのに、ギター弾くとめちゃくちゃかっこいいから、びっくりするんだよね」とつづり、「LIVEチケット残りわずかみたいだけど、まだ間に合うので ぜひ」と宣伝した。
この投稿には「カエラちゃんすごい」「天才」「編み物の達人ですね」「とっても似合ってて可愛い」などの声が寄せられている。
