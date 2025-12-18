タレントのベッキー（41）が17日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。20年3月に他界した志村けんさん（享年70）との思い出を語った。

この日はお笑いコンビ「オズワルド」とトークを展開。志村さんと話題となり、志村さんは人見知りだったかと問われたベッキーは「めっちゃ人見知り」と明言した。

「ずっと『（天才!）志村どうぶつ園』でご一緒してたけど、本当に全然っていうか、あんまりしゃべったことがない」と回顧。「でも本番前にみんなと交流したいということで、本番15分前に呼ばれるんですよ、スタジオの前室に」と言い、「出演者だけでしゃべる時間が。志村さんが作ったんですけれど」と明かした。

そこでも志村さんは「あんまりしゃべらなかったかな」とベッキー。「でもそんな志村さんがたまに収録後に“あのワンちゃん可愛いね”とか、“あれ大変だけどそのまま頑張ってね”とかアドバイスとか感想をくれると響くっていうか」とし、「口数少ない人の言葉って重みがありますよね」と懐かしんだ。