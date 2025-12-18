安倍晋三・元首相が２０２２年に奈良市で銃撃されて死亡した事件で、殺人罪などに問われた無職山上徹也被告（４５）の裁判員裁判の第１５回公判が１８日、奈良地裁であった。

弁護側は最終弁論で、検察側が無期懲役を求刑したことを踏まえて「被告に社会復帰の可能性を与えるべきだ」と訴えた。

検察側は論告で「元首相で現職の国会議員が狙われ、戦後に前例のない事件だ」として無期懲役を求刑した。一方、弁護側は、「無期懲役は本件の量刑としてはあまりに重すぎて失当である」と述べた。

検察、弁護側の冒頭陳述によると、被告は母親が総額１億円の献金をした世界平和統一家庭連合（旧統一教会）に恨みを募らせ、安倍氏を狙ったとされる。被告は今月２日の被告人質問で「安倍元首相が教団と政治の関わりの中心で、他の政治家では意味が弱い」と動機を語った。

最大の争点は量刑で、多額献金で家庭が崩壊した被告の生い立ちをどの程度考慮するかが焦点となっている。

検察側は冒頭陳述で「不遇な生い立ちは安倍氏と関係がなく、量刑を大きく軽くするものではない」と主張。弁護側は、生まれ育った環境は児童虐待にあたり、動機と深く関わっているとして「刑の重さを判断する際、大きく考慮すべきだ」としていた。

論告に先立ち、被害者参加制度を利用する安倍氏の妻・昭恵さん（６３）の意見陳述が行われ、代理人弁護士が書面を読み上げた。

起訴状では、山上被告は２２年７月８日昼、奈良市の近鉄大和西大寺駅前の路上で、参院選の応援演説中の安倍氏を手製銃で銃撃して殺害したとしている。