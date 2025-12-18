搭乗券に「CONGRATS EIKO!GO!!」

2025年12月開催のホノルルマラソンに登場し、完走したお笑い芸人の狩野英孝さん。同氏が、ハワイから帰国する際のJAL（日本航空）便の搭乗券をXに投稿し、話題を呼んでいます。

【写真】えっ…これがSNS驚愕の「狩野英孝さんのJAL便搭乗券」全貌です

狩野英孝さんのJAL便の搭乗券には「CONGRATS EIKO!GO!!」の文字が記されています。これはJALからの、完走を果たした狩野さんを祝福するメッセージと見られます。また「EIKO!GO!!」は狩野さん個人のYouTubeチャンネルの名前にも盛り込まれています。

今回の投稿を見たSNSユーザーからは「JALもうEIKO好きすぎだろ」「え！やば！よかったねえいこーちゃん！宝物だ！」「JALさん、粋ですね！」「すげー、こんなの印字できるんだ」「Boarding passに応援メッセージはアツい」といったコメントのほか、JALの上級ステータス会員ではなく、かつエコノミークラスの乗客の搭乗順である「グループ5」が券面に書かれていたことに対し、「グループ5が意外すぎる」「普通にエコノミーなのも好感持てる」「うそでしょエイコーちゃん様がグループ5？？？」といったコメントも寄せられています。