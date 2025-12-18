Google（グーグル）は、生成AIモデル「Gemini 3 Flash」を公開した。GeminiアプリやGoogle検索のAIモードから無料で利用できるほか、開発者向けにGoogle AI StudioのAPIなどで順次提供される。

Gemini 3 Flashの性能

Gemini 3 Flashは高速な推論と高い性能を両立することが特徴。AIモデルを分析するサービス「Artificial Analysis」によるベンチマークでは、Gemini 3 FlashはGemini 2.5 Proを上回る性能を維持しながら、処理速度は3倍だったという。

効率を重視した設計で、日常的なタスクではGemini 2.5 Proよりも平均30%少ないトークン消費量で、より高いパフォーマンスを発揮するとしている。

また、テキスト以外も対象とするマルチモーダル大規模言語モデル向けベンチマーク「MMMU Pro」では、Gemini 3 Proに並ぶ性能を誇る。

Gemini 3 FlashのAPI価格は入力100万トークンあたり0.50ドル、出力100万トークンあたり3ドル。音声入力は入力100万トークンあたり1ドルのまま据え置きとなる。

GeminiやAIモードのデフォルトに

Geminiアプリのデフォルトモデルが従来のGemini 2.5 FlashからGemini 3 Flashに切り替えられた。Google検索のAIモードでもGemini 3 Flashを順次展開している。

AIモデルの変更後も引き続き無料で利用できる。

Gemini 3 Flashの優れたマルチモーダル推論能力で、音声や動画などの情報も高速に理解できる。たとえば、Geminiに動画や画像を読み込ませれば、コンテンツを実用的な情報として数秒で出力できるという。

さらに、思いついたアイデアをそのままGeminiに話しかけるだけで、まとまりのない思考が実際に動作するアプリへと数分で変換できるとうたう。