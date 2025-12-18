きちんと感と快適さを両立。毎日に寄り添うミディアムコート【ロペピクニック】のコートがAmazonに登場中‼
通勤にも休日にも。ベーシックカラーで着回し自在【ロペピクニック】のコートがAmazonに登場!
ロペピクニックのコートは、ソフトで暖かみのあるジャージメルトン素材を使用し、きちんと感を保ちながら快適な着心地を実現した一着。
軽やかで着やすいシルエットに、金釦をあしらったベーシックなデザインが上品さを添える。チンタブ付きのスタンドカラー仕様で防寒性も高く、寒い季節の通勤や外出に頼れる存在となる。
カラーはライトグレー、アッシュモカ、ベージュ、ネイビーのベーシックな4色展開。すっきりとした着丈はパンツからスカートまで幅広いボトムにマッチし、オンオフ兼用で活躍する。
毎日のスタイルに取り入れやすく、長く愛用できるミディアムコート。
