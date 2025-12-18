祝福と同時に気になる覇権の行方…ベッツがWBC不参加を表明　夫人の第3子出産予定時期と重なる「そばにいなかったら離婚すると言われた」

前回23年のWBCでは米国代表としてプレーしたベッツ(C)Getty Images

ドジャースのムーキー・ベッツが現地時間12月17日、来年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）への不参加を表明した。ベッツは2023年の前回大会は、米国代表で出場していた。

同日にドジャース専門メディア『Dodgers Nation』が公式SNSを更新。米配信サービス『KICK』の番組に出演時のベッツのインタビューを公開した。

自宅のトレーニング施設内とみられる場所で、WBCについての質問を受けたベッツ。人気配信者のアディン・ロス氏から「米国代表としてプレーするのか？」と問われると「いや、そのつもりだったんだけど、無理なんだ」と打ち明けた。

「え、本当に？」と驚くロス氏に対して、ベッツは「俺の奥さんが妊娠中なんだけど、出産予定日がWBCの真っ只中なんだよ」と説明。出産に立ち会う必要があるとして、「もし俺がそばにいなかったら離婚すると言われたから」とジョークを交えながら、家族を最優先したい意向を示した。