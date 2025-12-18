テレビプロデューサーの佐久間宣行氏（50）が18日深夜に放送された中京テレビ「ホラン×サッシーのカイギカイギカイギ」（深夜0・29）に出演。若手時代について語った。

同番組はタレントのホラン千秋と指原莉乃が「世の中のキレイごと」をあえて疑い、改め、話し合うトーク番組。今回は「話せばわかる」をテーマにトーク展開された。

ホランから、若手時代の意見は「どうやって伝えてきましたか？」と質問を受けた佐久間氏。「若い頃は伝えられなかった。諦めちゃってた」として「“話せばわかる”人間の方が出世は早かった」と回顧した。

「俺は結構、テレビ東京の上司とか。俺の番組が当たると思ってもらえないんだったら、わかってもらえる場所を見つけてスモールスタートでやっちゃおうって思ってたから、コミュニケーション取らなかった」と説明。「“話すとわかる”人間じゃない自分の良いところは、上に立つとチームがうまくいくんですけど、若手だった頃は絶望ばかりしていた」と振り返った。

「だから変な番組ばかり作ってるんですよ」と自虐気味に話すと、ホランから「でもそれが個性になってるじゃないですか？」とフォローされていた。