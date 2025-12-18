YOSHIKI、ファンに粋なプレゼント サンタ姿で「Silent night」を生演奏 今年の『紅白』サプライズはナシ「違う仕事が入ってます」
ロックバンド・X JAPANのYOSHIKIが18日、都内のホテルで『YOSHIKI CLASSICAL 2026 覚醒前夜-Tokyo 3 Nights 世界への第一章-』の会見を開いた。
【写真】似合ってる！サンタ帽を被って恥ずかしそうに微笑むYOSHIKI
YOSHIKIがクラシカル公演を開催するのは、2023年の『YOSHIKI CLASSICAL 10th Anniversary World Tour with Orchestra 2023 “REQUIEM”』以来で約2年ぶり。今回の公演は、日本人として初めてサウジアラビア・アルウラ（UNESCO世界遺産ヘグラ）での公演を成功に収めたYOSHIKIの凱旋公演。公演は2026年4月3日、4日、5日の3日間にわたり東京ガーデンシアターで開催を予定。さらに、アリーナセンターブロック指定席の確約やサウンドチェックパーティーへの招待などの特典を備えたVIPパッケージも用意されている。
YOSHIKIは「久しぶり日本でコンサートを行うことが決定しました」と報告。昨年、3度目の首を手術し、今もリハビリを続けている。入念なリハビリ期間は2度目の手術の反省もあるという。「2回目の手術の後すぐにX JAPANのコンサートが入っていた。自業自得なんですが完治しないまま、ツアーを始めてしまった。自分、医師も敏感になっていまして、今もリハビリをしています」とする。「3度目の手術の後、負担が大きくて」と、しびれなどが残り、ピアノが弾けなくなってしまう不安もあった。それでも「少しずつ。まずはディナーショーでウォームアップをさせてもらった。サウジアラビアでは70分ぐらいのコンサート。さらにウォームアップさせていただき、2026年4月から本格的なアーティスト活動を復活させる。その第1弾の今回は東京から世界に向かおう、と。順次、海外の公演も発表となると思います」と語った。
イベントの終盤、YOSHIKIはサンタ帽を持って再登場。そして、サウジアラビアで披露したフランス語で“涙”を意味する新曲「LARMES」を演奏。さらに、自身が手掛けるシャンパンの「Y by YOSHIKI × CHAMPAGNE」を一口飲むと、サンタ帽を被り、「Silent night」（「きよしこの夜」）を弾いた。抽選で選ばれ、会場に集まったYOSHIK＋（PLUS）プレミアム会員はサプライズに大喜びとなっていた。
イベント終了後には取材も実施。数日後には日本を立つというYOSHIKIに『紅白歌合戦』に中継で出演するサプライズの可能性についての質問が。YOSHIKIは「今年は期待しないでください。違う仕事が入ってます」とさらりと返していた。
【写真】似合ってる！サンタ帽を被って恥ずかしそうに微笑むYOSHIKI
YOSHIKIがクラシカル公演を開催するのは、2023年の『YOSHIKI CLASSICAL 10th Anniversary World Tour with Orchestra 2023 “REQUIEM”』以来で約2年ぶり。今回の公演は、日本人として初めてサウジアラビア・アルウラ（UNESCO世界遺産ヘグラ）での公演を成功に収めたYOSHIKIの凱旋公演。公演は2026年4月3日、4日、5日の3日間にわたり東京ガーデンシアターで開催を予定。さらに、アリーナセンターブロック指定席の確約やサウンドチェックパーティーへの招待などの特典を備えたVIPパッケージも用意されている。
イベントの終盤、YOSHIKIはサンタ帽を持って再登場。そして、サウジアラビアで披露したフランス語で“涙”を意味する新曲「LARMES」を演奏。さらに、自身が手掛けるシャンパンの「Y by YOSHIKI × CHAMPAGNE」を一口飲むと、サンタ帽を被り、「Silent night」（「きよしこの夜」）を弾いた。抽選で選ばれ、会場に集まったYOSHIK＋（PLUS）プレミアム会員はサプライズに大喜びとなっていた。
イベント終了後には取材も実施。数日後には日本を立つというYOSHIKIに『紅白歌合戦』に中継で出演するサプライズの可能性についての質問が。YOSHIKIは「今年は期待しないでください。違う仕事が入ってます」とさらりと返していた。