柏木陽介「あのころが一番楽しかった」高萩洋次郎とのコンビ、引退試合で一日限りの復活

柏木陽介引退試合が21日、岐阜メモリアルセンター長良川競技場で開催される。その試合に先立ち、柏木陽介さん（38）と広島で共にプレーした盟友である高萩洋次郎さん（39）に話を聞いた。柏木さんは「仲間に感謝、岐阜から未来を」テーマに、現役生活最後の舞台として23年まで戦った岐阜への感謝の思いを込めて真剣勝負に挑むという。また、高萩さんが今年1月に引退後、第二の人生として選んだ、プロスポーツチームのデジタルトレーディングカードなどのサービスを提供する株式会社VOLZ（ヴォルツ）も今回の試合に協力する。引退試合の記念グッズが当選するくじの販売や協賛企業の招待者チケットのオンライン配布などで、後輩の晴れ舞台を盛り上げる。【全6回の2回目】

――まず引退試合のお話を聞かせてください。どんな試合を見せたいですか？

柏木「最後というのもあるけど、引退した選手たちが真剣に向き合って勝負する場にしたいと考えています。過去に何試合か出場してきた引退試合でも真剣勝負の方が面白かったし、エンターテインメントに入った時はみんながそこに気を使ってプレーするだけになってしまっていた。全員が100％でやれる状況をつくって試合をしたいと思っています。オレはみんなとできるだけ同じチームで一緒にプレーしたい」

高萩「片方ずつだと全員とは難しいんじゃない？」

柏木「だから前後半それぞれ半分ずつで行こうかと考えていてそれが一番いいなと思っています。今まではだいたい半分でチームを変えることが多かったと思うけど、それだと同じチームでプレーできない選手も出てくる。だから全員と同じチームでボールを蹴りたいし、それがみんなとの関わり方だし、自分の生き方でもあると思うので」

高萩「テーマの『仲間に感謝、岐阜から未来を』も陽介らしいよね」

柏木「それしか言ってこなかった。まずみんなに感謝というのは、もう感謝とリスペクトで成り立ってきたサッカー人生だと思っているので、それが伝えられればいいと思った。実際、みんなこんなに集まってくれるとは思っていなかった」

――あらためて豪華なメンバーが集まりましたね。

高萩「試合会場も、移動の伴う岐阜だったからね」

柏木「しかも日程的に休みに入る人もいれば、現役だったら旅行に行きたい時期でもあるから。（本田）圭佑君は最後の最後に『陽介お前、（引退試合）やるって言ってたけど、どうなってんの？オレいけるけど』と言ってもらった。『来てくれるんですか』となって『それ本気のやつか？』と念押されて、『マジでガチでやろうと思っています』と言ったら『じゃあ行く』と言ってくれた。（香川）真司も『海外旅行に行きたい時期やな』とかって言ってたけど、『マジ頼む』とお願いしたら『もちろん行くに決まってるでしょ』って言ってくれた。ありがたいですよね。ウッチー（内田篤人）には渋られると思っていて『来てくれる？』って聞いたら『うん、いいよ』って秒で返信が帰ってきた。そういうのはありがたいです」

高萩「引退試合って人柄で集まる以外何ものでもないと思うよ、本当に」