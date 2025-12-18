柔道女子48キロ級で五輪5大会連続メダリストの谷亮子さん（50）が18日、自身のインスタグラムを更新。「時の人」との2ショットを公開した。

谷さんは「山本由伸選手とお会いしました」と切り出し、ドジャースの山本由伸投手との2ショットを投稿。「時の人！多くの人々から愛され、今一番注目を集めている世界で大活躍中のアメリカ大リーグ ドジャースの山本由伸選手。もちろんこれからも、益々ご活躍されます」と記した。

そして、「NPB時代はオリックス バファローズでご活躍され、谷から由伸選手について、野球も世界一だが、何より人柄が本当に素晴らしいと以前から伺っておりましたので、私は初対面でしたが本当に終始優しく穏やかで、素敵な笑顔がとても印象的な方でした」と、オリックス、巨人で活躍した夫の谷佳知さんから山本の人柄を聞いていたことも明かした。

「野球選手は大柄な選手が多いイメージを持っていましたが、由伸選手に実際にお会いするとそれまでの先入観が吹き飛びました。あの体のどこから世界を魅了する顕在能力があふれ、潜在能力が秘められているのでしょう そう感じたのは私だけではないかもしれません。また、そのギャップこそが、

人々に大きな勇気と希望、そして元気を与えてくれるのでしょうね」ともつづっていた。