ÏÃÂê¤ÎÈþ½÷¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬£Ô£Â£Ó¡Ö£Ó£Á£Ó£Õ£Ë£Å¡×¤ËÅÐ¾ì¡¡¡Ö£Ë£Õ£Î£Ï£É£Ã£È£É¡×¤ÇÃíÌÜ¡ÖÄ¶ÂÄ¹¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡¶áÂå¸Þ¼ï¡¢¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¤Ç³èÌö¤¹¤ëºÍÆ£ÊâÌ´¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£±£¸Æü¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö£Ó£Á£Ó£Õ£Ë£Å¡×¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¡££²£´Æü¡¢£²£µÆü¤Ë£²ÌëÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÆ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºÍÆ£¤Ï£±£±·î£²£´Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö£Ë£Õ£Î£Ï£É£Ã£È£É¡×¤Ë¤â½Ð¾ì¡£¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Ç£³£ò£ä¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Þ¤Ç¿Ê½Ð¤¹¤ë²÷µó¤òÃ£À®¤¹¤ë¤È¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç¤â¡Ö¤³¤ÎÈþ¿Í¤ÏÃ¯¡ª¡©Æ©ÌÀ´¶¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡Æ±£Ó£Î£Ó¤Ç¤ÏºÍÆ£¤Î·ÐÎò¤È¤·¤Æ¡Ö¶áÂå¸Þ¼ï¸µÆüËÜÂåÉ½¡×¡¢¡Ö¶áÂå¸Þ¼ï¹ñÆâ¥é¥ó¥¥ó¥°£±°Ì¡×¡¢¡Ö£µ·î¤Ë¤Ï¥¹¥Ñ¥ë¥¿¥ó¥ì¡¼¥¹¤ÎÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¡×¤Ê¤É¤È¾Ò²ð¡£¡Ö£²ÅÙÌÜ¤Î£Ó£Á£Ó£Õ£Ë£Å¤ÏÁ°²ó¥ê¥¿¥¤¥¢¤·¤¿¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥ó¤ÎÀè¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÍÆ£¤Ï£Ë£Õ£Î£Ï£É£Ã£È£É½Ð±é¸å¤Ë¥â¥Ç¥ë¤Î¥®¥ã¥Ó¡¼¡¢Î¦¾å½÷»Ò¤Î·¯Åè°¦Íüº»¤È£³¿Í¤Ç±Ç¤ëÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¿Í»°»ÐËå¤ß¤¿¤¤¡×¡¢¡Ö£³¿Í¤È¤âÄ¶ÂÄ¹¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤¡×¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³ÎÉ¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£