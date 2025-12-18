濱将乃介「悔しい気持ちもありますし、なんとか見返してやろうと」

第4回現役ドラフトで中日からDeNAに移籍した濱将乃介外野手が18日、横浜市内の球団事務所で入団会見を行った。現役ドラフトが行われた9日は夜にトークショーが予定されていたことから「落ち着かない感じでしたね」と、当日の“バタバタ”を明かした。

練習を終えて自宅に着いたあと、関係者からの電話で球団事務所に呼ばれた。「俺やろうなみたいな」と察して球団事務所に行くと、DeNAへの移籍が決まったことを告げられた。「うれしい……びっくりしたみたいな」というのが率直な思いだった。

「3時に球団に呼ばれて、5時からトークショーやったんですよ。気持ちの整理もつかずにって感じでした」。この日は名古屋市内で、今季限りで現役を引退した中田翔氏とのトークショーが予定されていた。午後5時に開場し、午後6時にはファンの前に立っていただけに、“激動の1日”となった。

2022年ドラフト5位で中日に入団した25歳。今季1軍デビューを果たして、5試合に出場して打率.250で、2軍では93試合で打率.258、24打点、15盗塁だった。「あまりチャンスがもらえない立場だったので、新たな環境でまた一からというか、たくさんアピールしてチャンスをものにしたいと思います」と気持ちも新た。一方で「悔しい気持ちもありますし、なんとか見返してやろうという気持ちです」と強い思いものぞかせた。

左打ちの外野手はチームの中でも多くいるが、会見に同席した木村洋太球団社長は「スピード、肩だったり、強い武器を持っているというところで言うと、この厚い層の中でも割って入るチャンスがあるんじゃないかと思っています」と高い期待を寄せる。「ハマのハマショー」が熾烈なレギュラー争いに割って入る。（町田利衣 / Rie Machida）