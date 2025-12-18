天然ふぐ、クエ、ずわい蟹…冬の三大味覚を味わえる「会席」販売 料理に合う地酒のペアリングも
シェラトン都ホテル大阪は、2026年1月16日（金）からの2日間、「日本料理 うえまち」で、会席「寒の馳走 -滋味深い一皿を-」を販売する。
「黄綬褒章」や「現代の名工」など、数々の栄誉を持つ「日本料理 うえまち」の料理長 ・茅ヶ迫正治が、冬の味覚の代表「ふぐ・クエ・蟹」などを使用した会席を、2日間限定で提供。また、料理に合う地酒のペアリングも用意しているという。
日程は2026年1月16日（金）・17日（土）
【日程】
2026年1月16日（金）・17日（土）<要予約>
【時間】
17:00〜20:30（L.O.19:30）
【料金】
1人 25,000円
ペアリングドリンク プラス 4,000円
【献立】
・先附／ずわい蟹 蟹味噌和え
・旬彩／菜の花 胡麻辛子和えなど五種盛り
・椀物／梅真薯みぞれ仕立て
・造り／雪囲い作り（伊勢海老 吟醸酒洗いなど）
・亦／天然ふぐ薄作り
・小鍋仕立て／クエ鍋
・焼物／のどぐろ塩麹焼
・強肴／春野菜天ぷら
・ご飯／温寿司
・水菓子／果実と和菓子
※写真は全てイメージ
※表示料金には、消費税およびサービス料（10％）が含まれている
※特別メニューのため、割引および特典は利用不可
※仕入れ状況によりメニューを変更する場合があり
※食物アレルギーがある場合は、事前に連絡
日本料理 うえまち 料理長 茅ヶ迫 正治（かやがさこ まさはる）
■予約・問い合わせ先
シェラトン都ホテル大阪 3階 日本料理 うえまち
営業時間 11:30〜14:30 / 17:00〜21:00（L.O.20:30）
TEL 06-6773-1253