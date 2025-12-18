天然ふぐ、クエ、ずわい蟹…冬の三大味覚を味わえる「会席」販売　料理に合う地酒のペアリングも

シェラトン都ホテル大阪は、2026年1月16日（金）からの2日間、「日本料理 うえまち」で、会席「寒の馳走 -滋味深い一皿を-」を販売する。

「黄綬褒章」や「現代の名工」など、数々の栄誉を持つ「日本料理 うえまち」の料理長 ・茅ヶ迫正治が、冬の味覚の代表「ふぐ・クエ・蟹」などを使用した会席を、2日間限定で提供。また、料理に合う地酒のペアリングも用意しているという。

日程は2026年1月16日（金）・17日（土）

【日程】

2026年1月16日（金）・17日（土）<要予約>

【時間】

17:00〜20:30（L.O.19:30）

【料金】

1人 25,000円

ペアリングドリンク プラス 4,000円

【献立】

・先附／ずわい蟹 蟹味噌和え

・旬彩／菜の花 胡麻辛子和えなど五種盛り

・椀物／梅真薯みぞれ仕立て

・造り／雪囲い作り（伊勢海老 吟醸酒洗いなど）

・亦／天然ふぐ薄作り

・小鍋仕立て／クエ鍋

・焼物／のどぐろ塩麹焼

・強肴／春野菜天ぷら

・ご飯／温寿司

・水菓子／果実と和菓子

※写真は全てイメージ

※表示料金には、消費税およびサービス料（10％）が含まれている

※特別メニューのため、割引および特典は利用不可

※仕入れ状況によりメニューを変更する場合があり

※食物アレルギーがある場合は、事前に連絡

日本料理 うえまち 料理長 茅ヶ迫 正治（かやがさこ まさはる）

■予約・問い合わせ先

シェラトン都ホテル大阪 3階 日本料理 うえまち

営業時間 11:30〜14:30 / 17:00〜21:00（L.O.20:30）

TEL 06-6773-1253