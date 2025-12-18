ジェフリー・エプスタイン元被告に関連する写真の一部が、米下院監視委員会の民主党メンバーによって公開され、米国の主要メディアと世論に波紋を広げている。

【衝撃の内部写真】〈悪魔の館が公開〉異なる形の突起物を備えたグローブ、拘束具とみられる恐怖のグッズ

公開されたのは、エプスタイン元被告の遺産などから押収されたとされる膨大な写真群のうち、限定的な一部である。突起がついた黒い手袋、BDSM関連とみられる物品、エプスタイン元被告が泡風呂に浸かって笑顔を見せる場面など、これまで断片的に言及されてきたイメージが含まれており、各メディアは慎重なトーンを保ちつつも、その衝撃性を伝えている。

下院監視委員会のスハス・スブラマニヤム下院議員（バージニア州選出）は16日、CNNの番組で、膨大な未公開写真の中には「性的行為を示唆する内容が含まれている可能性がある」と述べた。ただし、具体的な内容や法的評価については明言を避けている。

今回公開された写真の多くは、撮影時期や場所、文脈を示すキャプションが付されておらず、こうした点が米国内で強い不快感と同時に憶測を呼んでいる。一方で、被害者支援団体や疑惑解明を求める立場からは、追及のための重要な材料になり得るとの声も上がっている。

「不気味さ」を強調するタブロイド、慎重姿勢の主流メディア

『New York Post』は、エプスタイン自身が泡風呂に浸かる写真を大きく取り上げ、「creepy（不気味）」という表現で読者の感情に訴える構成を取った。

これに対し、AP通信は、写真の中にドナルド・トランプ大統領、ビル・クリントン元大統領、アンドルー英王子といった著名人が含まれていると報じつつも、民主党側の公開意図について、「透明性の促進」と同時に「政治的利用」の側面があると分析している。共和党側は、写真公開を「文脈を欠いた事実の切り取りだ」と批判している。

英国紙『The Guardian』（米国版）も、写真の中に性的な小道具や、トランプ氏の名が印字されたとされるコンドームが含まれている点に触れているが、違法行為を直接示す証拠とは位置付けていない。

『CBS News』や『The Washington Post』などの米主要紙・放送局は共通して、「写真は文脈が不明であり、これだけで性的犯罪を立証することはできない」とする司法・捜査の専門家の見解を紹介している。

写真公開がもたらす三つの波及

写真公開を巡る議論の背景には、主に三つの要素がある。

第一に、政治的波及力である。共和党は、著名政治家の姿が含まれる写真が党派的攻撃に利用されかねないと警戒し、民主党は「説明責任と透明性の確保」を前面に押し出している。政争化の様相は今後さらに強まる可能性がある。

第二に、司法省への圧力だ。民主党側は、エプスタイン関連ファイルのさらなる全面公開を求めており、12月19日を期限として法律上公開が義務付けられている、いわゆる「エプスタイン文書」の範囲（国家機密やプライバシー保護を理由とする非公開部分）にも影響を及ぼす可能性がある。『The Washington Post』は、これを「全体像解明に向けた新たな圧力」と表現している。

第三に、米国社会に広がる強い不快感と不信である。トランプ氏の支持基盤であるMAGA（Make America Great Again）内部にも、エプスタイン疑惑の徹底解明を求める声は根強く、超党派的な関心事となりつつある。

一方で、写真の背景説明が欠如していることが、ネット上での憶測を助長しているのも事実だ。Redditなどの掲示板では、「黒い手帳」や、顔が塗りつぶされた人物写真の意味を巡る推測が飛び交っている。

民主党メンバーは、エプスタイン元被告が所有していた米領バージン諸島のリトル・セント・ジェームズ島、通称「エプスタイン島」の内部写真や映像も公開した。CNNは、島内の複数の寝室や浴室、仮面が飾られた部屋、電話機のダイヤルに名前が書き込まれた部屋などを紹介し、「性的搾取疑惑と深く結び付いた『封印された空間』を可視化するものだ」と報じている。

焦点は、これらの写真が検証可能な捜査や司法手続きに結び付くかどうかである。米主流メディアは、衝撃的なイメージを伝えつつも、証拠能力の限界を明確にする姿勢を崩していない。

司法専門家は、「写真は事実関係の手がかりにはなり得るが、単独で有罪を立証する証拠にはならない」とし、証言や行動記録との照合が不可欠だと指摘する。

著名人はどう扱われているのか

公開写真に登場する著名人について、米メディアは総じて慎重だ。

トランプ氏については、過去にエプスタイン元被告と社交的関係があったことは周知の事実だが、今回の写真が新たな違法行為を直接裏付けるものではない、という扱いが主流である。一方で、「なぜ距離を取れなかったのか」という倫理的・政治的批判は残る。

クリントン元大統領についても、エプスタイン元被告所有の航空機への搭乗歴が以前から報じられており、写真の再浮上によって再び注目を集めている。ただし、本人は違法行為への関与を否定しており、米メディアは疑惑と証拠を厳密に区別している。問われているのは主に説明責任だ。

アンドルー英王子は、米国よりも英国世論で厳しい評価を受けているが、米メディアでも「エプスタイン問題を象徴する人物」として言及されることが多い。写真は評判をさらに損なう材料となっているものの、新証拠としての位置付けには慎重だ。

総じて言えば、今回の写真公開によって、特定の人物が法的に新たに「責められている」わけではない。しかし米国社会では、「なぜ富と権力を持つエリートたちが、エプスタインという人物の周囲に集まったのか」という、より構造的で道義的な問いが改めて突き付けられている。

米主要シンクタンクの客員研究員は、次のように指摘する。

「これらの写真が象徴しているのは、個々の有罪無罪という問題以上に、富・権力・性的搾取が交差する空間に、エリート層が出入りしていたという事実そのものだ」

◆高濱賛（在米ジャーナリスト）