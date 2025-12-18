「声を大にして言いたい。俺のせいではない」中丸雄一、ＫＡＴ―ＴＵＮ解散に言及　共演者「こんな悲しい話あります？」…「あちこちオードリー」

元ＫＡＴ―ＴＵＮの中丸雄一が１７日放送のテレビ東京系トークバラエティー「あちこちオードリー」（水曜・午後１１時６分）に出演。ＫＡＴ―ＴＵＮ解散について言及した。

この日は「２０２５年いろいろあった皆さん」として中丸とお笑いコンビ「ニューヨーク」の嶋佐和也と屋敷裕政がゲスト出演した。 ＫＡＴ―ＴＵＮは今年３月末をもって解散したが、１１月にラストライブを行った。オードリー・若林正恭は「ＫＡＴ―ＴＵＮはライブが時系列がおかしくなりましたよね」と話しかけた。

これに「簡単にいうと２、３年くらい前からグループは閉じ方じゃないけど『どうしよう？』という話はあった」と中丸。「最後どーんと行ったらゴニョゴニョってなっちゃった」と曖昧な言葉を続けた。

すると若林は「それは中丸さんは原因だったりするんですか？別ですか？」と鋭く切り込んだ。中丸が「これ、声を大にして言いたいですよね。俺のせいではないんですよ」と答えるとスタジオは大爆笑に。

「ニューヨーク」の２人は「声を大にしない方がいいのでは？」と提案。これに中丸は「そうなんです！それを言ってしまうと『犯人は？』って犯人探しになっちゃう」。すると嶋佐和也と屋敷は「こんだけやって最後“犯人探し”って、こんな悲しい話あります？ファンにとって」とツッコミ。中丸は「それは絶対に避けたかったので、口は閉じようと決めて言わなかった」と明かしていた。

中丸は２０２４年１月に元日本テレビの笹崎里菜アナウンサーとの結婚を発表。２４年８月から謹慎し、今年１月に芸能活動を再開した。