大ブーム「 麻辣湯」（マーラータン）をおうちで楽しむ…“しび辛スープ”がやみつきに
クックパッドが2025年に注目された料理・食材を選出した「食トレンド大賞2025」で、第2位にランクインした「麻辣湯（マーラータン）」。麻辣湯とは、中国四川省発祥のスープ料理のことで、舌がしびれるような辛さが特徴的な薬膳スパイス「花椒（ホアジャオ）」と、唐辛子などを使って味つけされています。
最近この麻辣湯専門店がどんどんオープンしており、豊富な具材から自分の好みに合わせて選べる楽しさやヘルシーさが人気を呼び、Z世代を中心に一大ブームとなっています。
発売中の『クックパッド プラス2026年冬号』では、自宅で簡単に作れる麻辣湯レシピをご紹介。花椒がお手元にない場合は山椒少量に変更したり、くずきりを春雨に替えてもOK。食欲をそそるしび辛スープは様々な食材と合うので、食材もお好みで替えて、自分だけの一杯を作ってみては。
◆本場顔負けのしび辛スープが食欲を誘う！
＜おうちで簡単！ 麻辣湯＞
【材料（2人分）】
●くずきり……40g
●きくらげ（乾燥・水で戻す）……5g
●チンゲン菜……1/2株
●しいたけ……2枚
●豚バラ薄切り肉……100g
●ごま油……小さじ1
＜A＞
・にんにく、しょうが（各すりおろす・チューブでも可）……各1かけ
・豆板醤、花椒（ホール・砕く）……各小さじ1
・赤唐辛子……2本
＜B＞
・酒……大さじ1
・鶏がらスープの素（顆粒）、しょうゆ……各小さじ2
・水……600ml
●もやし……1／2袋
【作り方】
1. くずきりは袋の表示どおりに戻す。きくらげ、チンゲン菜は食べやすい大きさに切る。しいたけ、豚肉はそれぞれひと口大に切る。
2. 鍋にごま油を熱し、A、1の豚肉を入れて炒める。肉の色が変わったらB を加える。
3. 煮立ったら、1のきくらげ、チンゲン菜、しいたけ、もやし、くずきりを加えて火がとおるまで煮る。
＜ポイント＞
・くずきりは春雨（緑豆春雨）に替えてもOK。
・花椒はあらかじめ砕いたり、すりつぶしてください。花椒の代わりに山椒少しでもOK。
・チューブのにんにく、しょうがを使うときの分量は、にんにく3cm、しょうが5cmが目安です。
・好みでエビや魚介のすり身、ウズラ卵などを加えても◎。
＜撮影／奥村暢欣 構成／女子SPA！編集部＞
【女子SPA！編集部】
大人女性のホンネに向き合う！をモットーに日々奮闘しています。メンバーはコチラ。X:@joshispa、Instagram:@joshispa
