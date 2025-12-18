ツーハッチ《Leeneシリーズ》新色登場！魅力的な谷間を実現♡

女性の魅力を引き出すインナーとして人気の『tu-hacci（ツーハッチ）』が、12月17日（水）12:00より《Leene》フルールシャワーカシュクールブラの新色「ペールグレー」と「ピンクベージュ」をオンラインで発売！L字構造と繊細な刺繍レースを駆使したこのブラは、自然な谷間メイクを実現し、長時間着用でも快適なストレスフリーな着心地。新色が加わった全11色から、自分にぴったりの色を見つけて♪

理想の谷間メイクを叶える《Leene》フルールシャワーカシュクールブラ

《Leene》フルールシャワーカシュクールブラは、バストを中心に引き寄せるカシュクールデザインで、ナチュラルで美しい谷間を作り出します。

L字構造により、しっかりとバストを引き寄せ、理想の位置にリフトアップするのも魅力。

さらに、カップ裏には伸びにくい生地を使用してデコルテをふっくらと整え、女性らしさを引き立てます。

繊細な刺繍レースと脇高設計が、補正効果を発揮しながらも高級感を演出してくれます。自分の胸を最大限に活かした美しいラインを作りたい方にぴったりです♡

新色「ペールグレー」と「ピンクベージュ」登場！全11色の豊富なバリエーション

12月17日（水）より、人気の《Leene》フルールシャワーカシュクールブラに新色「ペールグレー」と「ピンクベージュ」が加わりました！

これらの女性らしいニュアンスカラーは、柔らかく優しい印象を与え、どんな肌色にも馴染みやすい魅力的な色合いです。

また、既存のチャコールグレー、ブラック、グレイッシュブルーなど、全11色のカラーバリエーションから、自分の気分やスタイルにぴったりの色を選べます。

自分の色を見つけて、さらに自信を持って日々を楽しんでください♪

L字構造でストレスフリー！快適な着心地のノンワイヤーブラ

《Leene》フルールシャワーカシュクールブラは、ノンワイヤーでもバストをしっかり引き寄せて、理想的な谷間を作り出すL字構造が特徴。

ワイヤーの食い込みやカップの浮きが気になる方にぴったりで、長時間着用してもストレスフリー。

さらに、脇高設計とU字バックで、脇や背中のムダ肉もスッキリとホールド。美しいラインを保ちながらも快適に過ごせるこのブラは、毎日のインナーに欠かせないアイテムです♪

自分にぴったりの色を見つけて、美しい谷間を手に入れよう！

『tu-hacci（ツーハッチ）』の《Leene》フルールシャワーカシュクールブラは、美しい谷間を作るだけでなく、ストレスフリーで快適な着心地を提供します。

新色「ペールグレー」と「ピンクベージュ」が加わり、さらに豊富なカラーバリエーションが登場！自分にぴったりの色を見つけて、魅力的なバストラインを作り上げましょう。

オンライン限定で販売中なので、ぜひチェックしてみてください♡