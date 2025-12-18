安倍元首相が銃撃され、殺害された事件の裁判員裁判で、検察側は山上徹也被告に対し、無期懲役を求刑しました。奈良地裁から中継です。

検察側が無期懲役を求刑しましたが、当初は、山上被告は表情を変えることなくうつむいて、検察官の言葉を聞いていました。しかし、しばらくすると、眉間にしわをよせ、何かをつぶやいている様子も見せました。弁護側による最終弁論が続いています。

山上徹也被告は、3年前、奈良市で応援演説中だった安倍晋三元首相を手製のパイプ銃で撃ち、殺害した罪などに問われています。

18日の裁判は午後1時すぎから始まり、安倍さんの妻・昭恵さんの意見陳述が代理人の弁護士の代読によって行われ、「私にとってはかけがえのない家族で喪失感が一生消えることはない。前を向いて夫の志を継いでいきます」と述べられ、山上被告に対しては「（自分のしたことを）正面から受け止め、きちんと罪を償うよう求めます」と訴えました。

その後、検察側は「犯行は短絡的かつ自己中心的で人命軽視も甚だしい」「宗教2世が凶悪犯罪に陥りやすい傾向はなく、被告人の生い立ちで不遇な点があることは否定しないが、生い立ちに被害者は無関係で量刑の大枠を変更するものではない」「暴力に訴えることは法治国家では絶対に許されない」として、山上被告に対し、無期懲役を求刑しました。

一方、弁護側は、「量刑としてはあまりに重すぎる」と主張し、情状酌量を求めています。この後、被告人の最終陳述が行われ、裁判は結審する予定です。