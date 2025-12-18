◇バドミントン ワールドツアーファイナルズ2025 女子シングルス

女子シングルスは、山口茜選手がグループステージ2連勝で決勝トーナメントに進出。試合後のインタビューに応じ、自身のプレーを振り返りました。

2025年にフランスで行われた世界バドミントン選手権大会で3度目の優勝を果たし、世界女王として臨む山口選手は第1ゲーム、3連続ポイントなどで先にゲームポイントを奪いますが、プトゥリ・クスマ・ワルダニ選手(インドネシア)の粘りの攻撃で22-24で落とします。しかし、第2ゲームは1度もリードを奪われずに取り返すと、流れをつかんだ山口選手が第3ゲームも奪取し2-1(22-24、21-19、21-13)で勝利しました。

第1セットで逆転されたことについて、山口選手は「上からのショットになかなか対応できなかったので相手のコートの後ろを使えず、ネット前でも先手を取られて良くない展開だった」と振り返りました。

一方で第2セット以降は、「相手の選手に前に詰められている中で、精度は高くないにしても後ろを使って狙いを外せたり相手を崩せたりしたところで、なんとか踏みとどまれた」と振り返りました。第3セットでは、自分からスピードを上げて自分のリズムで試合を展開できたことが勝利につながったといいます。

次戦に向けては、「昨日よりプレーが良くなったと思うので、明日さらにいいプレーを目指して頑張りたいと思います」と意気込みました。

グループステージ最後の1戦はパリ五輪で金メダルを獲得した韓国のアン・セヨン選手となります。

▽予選グループ結果

第1戦

山口茜2-0宮崎友花

(21-14/21-17)

アン・セヨン(韓国)2-1プトゥリ・クスマ・ワルダニ(インドネシア)

(21-16、8-21、21-8)

第2戦山口茜2-1プトゥリ・クスマ・ワルダニ(インドネシア)(22-24/21-19/21-13)宮崎友花0-2アン・セヨン選手(韓国)(9-21/6-21)