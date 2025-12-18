近年の”物価上昇”は、仕事選びにどのような影響を及ぼしているのでしょうか。エン・ジャパン株式会社（東京都新宿区）が、同社運営の総合求人サイト『エン転職』にて実施した「仕事選びの軸」に関する調査によると、求職者の4人に1人が”物価上昇”により「仕事選びの軸を見直した」と回答したことがわかりました。



【グラフ】「物価上昇」を受けて、より重視するようになった仕事の軸は？（調査結果を見る）

調査は、同サイトユーザー男女2162人を対象として、2025年10月〜11月の期間にインターネットで実施されました。



まず、「仕事選びの軸」を聞いたところ、男性は「経験・スキルが活かせるか」（52％）、女性は「希望の条件（勤務時間・休日）で働けるか」（64％）がそれぞれ最多になりました。



また、年代別では、20代のみ「希望の働き方（テレワーク・副業など）ができるか」（43％）が3位にランクインしています。



では、近年続く”物価上昇”や”AIの普及”で仕事選びに変化はあったのでしょうか。



調査の結果、「変わらない」（64％）が半数を超えたものの、約4人に1人が「物価上昇を受けて変化した」（23％）と回答。また、13％が「AIの普及を受けて変化した」と回答しました。



そこで、「物価上昇を受けて変化した」と回答した人に、「より重視するようになった軸」を聞いたところ、「給与アップができるか」（69％）が最多となり、特に30代（80％）では他の世代（20代69％、40代以上64％）よりも高くなりました。



他方、仕事選びの軸が「AIの普及を受けて変化した」と回答した人では、「新しい分野に挑戦できるか」（39％）、「経験・スキルが活かせるか」（38％）が上位となりました。