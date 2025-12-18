「にぃにのフードにすっぽり♡

そして…羨ましく見る子達。」



【動画】パーカーのフードにすっぽり収まる子猫

こんなポストをされたのは猫バカ日記（@cute_satuki_mei）さん。



投稿された動画には、フードにすっぽり収まるサビ猫の“もみじちゃん”と、それを羨ましそうに見つめる猫ちゃんたちの姿が映し出されています。



小さな背中を預けるようにちょこんと入っている様子がとても可愛らしく、思わず笑顔になる光景です。投稿には、癒しの声が多数寄せられました。



「フードに入っちゃうの可愛すぎる…！」

「羨ましそうに見てる子たちも尊い」

「平和すぎる光景で癒されました」

「この距離感でいられる関係性が素敵…！」



動画に登場する猫たちは、キジトラの琥珀くん、服を着ているハチワレのきぃちゃん、サビ猫のもみじちゃんです。



琥珀くんは温厚でみんなのリーダー的存在。きぃちゃんは末っ子のヤンチャ坊主。もみじちゃんは甘えん坊の女の子。人も猫も大好きで、コミュおばけ。他の猫に威嚇されても動じないメンタル強だといいます。



ポストをされた猫バカ日記さんにお話を伺いました。



ーー「にぃにのフードにすっぽり」している姿は、どんなタイミングで撮影を？



「フードに入れてみたらかわいいだろうなぁと思い、意図的に入れてみました。何となく羨ましそうに見えました」



ーー動画を見たときの感想は？



「可愛い♡ フミフミしているところが特に可愛いです」



ーー猫ちゃんたちはどんな関係ですか？



「フードに入ってるもみじは、預かりっ子でいつも保護猫部屋にいます。たまに開放して先住達と遊ばせたりしています」



猫ちゃん同士の距離感や、甘えん坊な仕草がたまらない癒し映像でした。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）