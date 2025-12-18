板谷由夏が表紙を飾る『美ST』　母として、俳優としての現在地

板谷由夏が表紙を飾る『美ST』2026年2月号（光文社）が2025年12月17日に発売される。

【写真】板谷由夏が表紙を飾る『美ST』2月号

本誌では黒背景に凛とクールな眼差し、特別版はゴールドのロゴと青いシャツ、特別版増刊は赤いロゴと黒のドレス姿の板谷が表紙を飾った。カバーストーリーは「いちばん大切なのは“今、そこにある幸せ”」をテーマにお届け。

同世代だけでなく、年下、年上からも憧れられる板谷。俳優、アパレルブランドのプロデューサーなど、何をしても圧倒的な魅力を放ちながら、母としての素顔も。決して飾ることのない等身大の生き方に迫る。

本誌の別冊共通付録はイヴルルド遙華監修「2026年最強の開運美カレンダー」。運気も美しさも、大事なのは日々の積み重ね。フォーチュンアドバイザーのイヴルルド遙華が『美ST』読者のためだけに考案した美容に関する開運アドバイスを参考に、365日にわたりキレイを一緒に磨いていくためのカレンダーとなっている。

そのほかエクセルーラのもっちりハリ肌「濃密とろみ化粧水」も付録として付属。本誌・特別版増刊付録ではシルクドリバーの「ブルーライトケア」セットが付属される（本誌・特別版増刊の付録。特別版にはつかない）。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）