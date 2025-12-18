香川県は、2019年度から整備を進めてきた「さぬき浜街道」の県道高松坂出線の五色台工区における4車線化事業が完了したと発表しました。

これにより今月（12月）23日の午後4時から、県道高松坂出線の全線で4車線での通行が可能になります。

【写真を見る】さぬき浜街道（県道高松坂出線）の五色台工区が全線4車線化へ【香川】

「さぬき浜街道」は、香川県沿岸部の幹線道路です。

このうち、高松市生島町から坂出市青海町までの6.6kmにわたる区間が対面2車線だったことから、2019年度から4車線化に向けた工事が進められてきました。

総事業費は130億円となっています。【画像① 工事中の五色台工区】

事業の完了により、高松坂出線（高松市香西北町～坂出市林田町）の約10kmの区間が全線4車線になります。



供用の開始は、今月（12月）23日午後4時で、前日（22日）から、全線4車線化に向けてバリケードの撤去などの作業が行われます。



香川県土木部道路課は、県道高松坂出線の全線が4車線になることによって、人流や物流の活性化や災害が起きた際の輸送道路などとして期待したいとしています。