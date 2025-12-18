「天使と悪魔」の2ショット!? 白いドレスの渡邉彩香と黒いドレスの柏原明日架がカッコ良すぎ！
柏原明日架が自身のインスタグラムを更新。「この場に立てるヨロコビを噛み締めて、またがんばります！」と力強く記すと、JLPGAアワードの会場で撮影した2枚の写真を投稿した。
【写真】ファンの人気も二分しそうな「天使と悪魔」の2ショット
1枚目は写真の中に「1995‐1996」と生まれた年を記した通り「同級生のみんなでパシャリ」と写したもの。メンバーは左からメジャー大会「ソニー 日本女子プロゴルフ選手権」でプロ9年目にして念願の初優勝を飾った金澤志奈、メジャー大会「日本女子オープン」で3年ぶり3勝目を挙げた堀琴音、「富士通レディース」で3年ぶり2勝目を挙げた木村彩子、「資生堂・JAL レディスオープン」で5年ぶり3勝目を挙げた永峰咲希、そして「NEC軽井沢72ゴルフ」で6年ぶり3勝目を挙げた柏原の5人。それぞれが久しぶりの優勝を飾ったシーズンだったが、この写真を撮るときには「永峰vs木村のどっちが身長低いかのバトル」が展開されていたそうだ。2枚目の写真は「天使と悪魔だと周りに言われる中 彩香姉さんともパシャリ」という2ショット。白いドレスの渡邉彩香と黒いドレスの柏原、こちらはスラリと背の高い2人がカッコよく並んでいた。
