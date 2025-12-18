ボートレース住之江のSG「第40回グランプリ」「グランプリシリーズ」3日目となる18日、この日から始まるトライアル2nd出場選手インタビューが、中央ホールで行われた。

【12R出場選手コメント】

1号艇・茅原悠紀（38＝岡山）ようやくですね。長いッスね。ペラはいろいろやって、行く道は決まったと思います。レースしてないんで言い切れないですけど、直感的にいいかなと思います。（本番に向けてはやる思いは？）はやり過ぎて逆に一回りして、はよ始まらんかなって感じです。だいぶ準備してますから。

2号艇・桐生順平（39＝埼玉）プロペラはこっちで行きたいなって、ある程度あるんですけど、とにかく乗れてないので、住之江のいい時の乗り心地に近づけたいと思います。グリップ感とか、そういう感じですね。（エンジンの）ポテンシャルも“はてな”なので、珍しく本体も扱ってみました。

3号艇・末永和也（26＝佐賀）レースのない過ごし方は新鮮な感じで、レースしていないか不完全燃焼というか…。初日の段階で乗りやすくて、伸び寄りでいいかなと思いました。昨日（17日）整備して良くなってるのかな。竜太さんよりいいと思います。若者らしく攻めていきたいと思います。

4号艇・山口剛（43＝広島）2日間、薄氷の上を歩いているような感じです。先に回ることに精いっぱいの結果です。エンジンにネガティブな部分があって、それを消す作業をしているんですけど、本番になると出てくるんで、そこはしっかり解消して、勝ち上がっているような気持ちには全くなってないんで、できることはやります。

5号艇・峰竜太（40＝佐賀）良くないですね。調整が難しい。ゾーンが狭いです。どこでも走れるという状況じゃないです。でも昨日は良かったので、その感じを延長させたいなと思っています。（末永とは）9前検日に（足合わせで）負けたんで逃げてます。怖くて。オーラが出てましたね（苦笑い）。

6号艇・佐藤翼（37＝埼玉）初日はレース足を生かせて良かったんですけど、昨日はそんなに…。悪いところも見つかったっていう感じです。今日は初日に近かったです。そこから上積みしていきたいです。